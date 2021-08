UP Defence Corridor attire les investissements de 55 entreprises

Ces entreprises établiront leurs unités de fabrication au coût de 1 245 crores de roupies et fourniront des emplois à des milliers de personnes.

L’Uttar Pradesh est sur le point de devenir autonome dans la fabrication d’équipements de défense à l’avenir. Depuis l’annonce de la création du corridor de défense UP, au cours des trois dernières années, le gouvernement de l’État a reçu des propositions d’environ 55 grandes entreprises du secteur de la défense.

Selon un communiqué officiel publié par le gouvernement de l’État le 4 août 2021, l’Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) a attribué 55 acres de terrain aux 19 entreprises. Ces entreprises établiront leurs unités de fabrication au coût de 1 245 crores de roupies et fourniront des emplois à des milliers de personnes.

L’annonce de la création du corridor de défense a été annoncée par le Premier ministre Narendra Modi lors du sommet des investisseurs en 2018 et Jhansi, Agra, Kanpur, Lucknow, Chitrakoot et Aligarh ont été identifiés comme des nœuds du corridor de défense. En 2020, en marge de la DefExpo à Lucknow, des MoU d’une valeur de Rs 50 000 crore ont été signés par les entreprises nationales et étrangères du secteur de la défense. C’était pour investir dans le couloir de la défense. La plupart des protocoles d’accord encrés sont destinés à la partie du corridor qui se trouve sous la zone Andla d’Aligarh, située sur Khair Road et il y a eu un intérêt pour le nœud de Lucknow du corridor.

Citant les responsables de l’UPEIDA, le communiqué officiel partagé aujourd’hui déclare : « Au total, 29 entreprises ont soumis leurs propositions pour l’installation de leurs unités dans le nœud d’Aligarh. Dans leurs propositions envoyées au gouvernement, ces entreprises avaient également demandé l’attribution de terres pour le même. Au total, 11, 8 et 6 entreprises de défense ont demandé des terres au gouvernement de l’État pour installer leurs usines respectivement dans les nœuds de Lucknow, Kanpur et Jhansi.

Les entreprises qui investiront

Parmi les 19 entreprises, dont Anchor Research Lab LLP, envisage d’investir 550 crores de roupies et UPEIDA a alloué 10 hectares de terres. De plus, 10 hectares de terrain ont également été attribués à Sadicate Innovation International (investissant Rs 150 crore).

Jai Sai Anu Overseas, qui envisage d’installer son unité au coût de 100 crore de Rs, s’est vu attribuer 4,5 hectares de terrain.

Milkar Defense Pvt Ltd investit Rs 98,25 crore et obtient une attribution de quatre hectares de terrain pour installer son unité.

Tractrix Auto Dynamics s’est vu allouer deux hectares pour installer son unité et a investi Rs 40 crore.

En outre, P-2 Logitech, Cobra Industries, Veriwin Defense Pvt Ltd., Allen & Elven, Nitya Creation India, PBM Insolation Pvt Ltd, Deep Explo Equipment Pvt Ltd, Advance Fire & Safety et Crimson Energy Exports ont tous reçu des terres. pour installer leurs usines.

Le processus d’attribution des terres a été achevé dans le nœud d’Aligarh et une route à 4 voies est en cours de construction pour un coût de 10,21 crores de roupies. La construction d’une centrale électrique et d’un mur d’enceinte est également en cours.

