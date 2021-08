Up Down Remix… Kevin Roldán revient fort

Les rythmes sensuels et dansants du nouveau “Bofff Deluxe Album” de Kevin Roldan élèvent son précédent travail de disque à de nouveaux niveaux d’excellence et de talent artistique. Les fans du colombien apprécieront de nouveaux remixes et plusieurs nouvelles chansons, dont la chanson titre, “Hasta Abajo Remix”. Ces nouveaux rythmes reggaeton vous accompagneront et vous n’aurez d’autre choix que de danser sur l’air de cet artiste talentueux.

Le nouvel album est né de son précédent disque “Bofff” qui a atteint plus de 750 millions de reproductions combinées sur toutes les plateformes numériques. Le « Bofff Deluxe Album » cherche à offrir aux fans des chansons supplémentaires pour apprécier et vibrer, à commencer par leur nouveau single, « Hasta Abajo Remix », écrit par Kevin Roldan et produit par BEN3DETTI et Chain Trackz.

Les collaborations pour cette dernière œuvre musicale de Roldan ont été soigneusement sélectionnées en tenant compte du ton de la chanson, et la bonne personne qui correspondait le mieux à l’ambiance de la chanson a été soigneusement choisie.

La vidéo impliquait un processus créatif qui a commencé à partir du moment où le son a été créé, et au fur et à mesure de son évolution, les couleurs et les images ont pris vie. Ainsi est née la vidéo de « Hasta Abajo Remix ».

Kevin aime ses fans et pour lui le plus important était de leur offrir une version deluxe de ‘Bofff’ et de leur donner de la musique et des moments supplémentaires soit avec des amis soit à la rumba, mais toujours en profitant et en dansant au rythme de son son reggaeton particulier. !

Le Colombien continue de franchir de nouvelles étapes dans sa carrière et est l’un des favoris du public en Amérique latine. Kevin Roldan est un représentant de premier plan de la musique urbaine, et ses plus de 2 milliards de streams combinés sur toutes les plateformes numériques le prouvent.

On vous laisse le lien pour écouter cette superbe chanson :