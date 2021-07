UP enregistre l’achat de blé le plus élevé jamais enregistré chez MSP

Selon le commissaire à l’alimentation de l’UP, le gouvernement de l’État a pris des dispositions pour stocker en toute sécurité l’énorme quantité de blé achetée compte tenu de l’arrivée de la mousson.

L’Uttar Pradesh a acheté une quantité record de 56,41 lakh de tonnes métriques de blé auprès d’agriculteurs de 12,98 lakh à un prix de soutien minimum (MSP). Il s’agit d’une augmentation de 58% par rapport à la saison de commercialisation de Rabi 2020-21, au cours de laquelle l’État a acheté 35,77 lakh de tonnes de blé auprès de 6,64 lakh d’agriculteurs.

Le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique a déclaré que le gouvernement avait payé 11 141,28 crores de roupies aux agriculteurs en tant que MSP dans l’Uttar Pradesh, l’État enregistrant le plus grand achat de blé jamais enregistré.

Selon le commissaire à l’alimentation de l’UP, le gouvernement de l’État a pris des dispositions pour stocker en toute sécurité l’énorme quantité de blé achetée compte tenu de l’arrivée de la mousson.

« Cette année, nous avons également commencé à géolocaliser les centres d’achat par le centre d’application de télédétection pour aider les agriculteurs à obtenir facilement l’emplacement et l’adresse des centres et pour éliminer les intermédiaires, le gouvernement de l’État a introduit les machines de point d’achat électronique (e-PoP). , ce qui garantissait la transparence dans l’achat de blé », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État avait nommé sept agences d’achat, dont le ministère de l’Alimentation et des Approvisionnements, PCF, UPSS, UPPCU, SFC, Mandi Parishad et Food Corporation of India et pour la commodité des agriculteurs, un système de jetons en ligne avait été mis en place cette année, sous lesquels les agriculteurs ont pu obtenir des jetons pour la vente de blé au centre d’achat selon leur convenance.

