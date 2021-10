UP fermier brûle sa récolte de riz ; Varun Gandhi remet en question la politique agricole ; Priyanka Gandhi dénonce le gouvernement du BJP

Le parti Samajwadi a également dénoncé le gouvernement du BJP à propos de l’approvisionnement en engrais.

Malgré de grandes annonces et promesses, de nombreux agriculteurs se retrouvent toujours à la réception après avoir échoué à vendre leurs récoltes. Lors d’un incident de ce type qui a suscité des critiques à l’encontre du gouvernement de l’Uttar Pradesh, un agriculteur de l’État a mis le feu à son rendement après avoir lutté pour le vendre au cours des 15 derniers jours. La vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux avec le député du BJP Varun Gandhi et la chef du Congrès Priyanka Gandhi Vadra s’en prenant au gouvernement.

« Shri Samodh Singh, un agriculteur de l’Uttar Pradesh, se débattait dans les mandis pour vendre sa récolte de riz au cours des 15 derniers jours, et déçu que le paddy n’ait pas été vendu, il a mis le feu au rendement. Où le système a-t-il amené les agriculteurs? Le besoin du moment est de repenser la politique agricole », a déclaré Varun Gandhi.

प्रदेश के किसान श्री समोध सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे-मारे फिर रहे थे, जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। दिया है? नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। pic.twitter.com/z3EjYw9rIz – Varun Gandhi (@varungandhi80) 23 octobre 2021

On peut se rappeler que Varun Gandhi a soutenu les agriculteurs en exhortant le gouvernement à engager des pourparlers. Il a même écrit à UP CM Yogi Adityanath exigeant une action stricte dans l’incident de Lakhimpur Kheri.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a dénoncé le gouvernement du BJP en disant qu’il n’avait ménagé aucun effort pour harceler les agriculteurs.

« En raison d’une mauvaise gestion dans l’achat de paddy, un agriculteur de Lakhimpur a dû mettre le feu au paddy se trouvant dans le mandi. Un agriculteur de Lalitpur est décédé dans une file d’attente à cause d’une mauvaise gestion de la distribution d’engrais. Le gouvernement BJP de l’UP ne ménage aucun effort pour harceler les agriculteurs », a déclaré Priyanka Gandhi Vadra.

में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े-खड़े मृत्यु हो गई। की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। pic.twitter.com/KCOCLlrLJy – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 23 octobre 2021

Le parti Samajwadi a également dénoncé le gouvernement du BJP à propos de l’approvisionnement en engrais. « Le BJP n’a pas doublé les revenus des agriculteurs et pour économiser leurs revenus restants, le gouvernement du « double moteur » ne leur fournit même pas d’engrais. A Hardoi, 43 900 sacs de DAP sont nécessaires, seulement 7 100 disponibles, des agriculteurs en difficulté font le tour du centre chaque jour pour chercher des engrais », a déclaré le parti.

BJP आय दी नहीं, आय बचाने के लिए किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा « डबल इंजन » सरकार। हरदोई में 43 900 बोरी डीएपी की जरूरत उपलब्ध 7 100 परेशान किसान खाद के लिए हर रोज लगा रहे केंद्र के चक्कर। pic.twitter.com/ZebU4jlcNn – Fête Samajwadi (@samajwadiparty) 23 octobre 2021

À l’approche des élections dans l’Uttar Pradesh, le Congrès de l’opposition et le Parti Samajwadi ont aiguisé leurs critiques à l’encontre du BJP au pouvoir. Les élections législatives dans l’Uttar Pradesh auront lieu au début de l’année prochaine.

