UP Gram Panchayat Election 2021 Horaire du scrutin: Uttar Pradesh 2021 Phase 1 Liste des circonscriptions, UP Election Phase 1 Liste complète des circonscriptions

Uttar Pradesh Panchayat Election Vote Schedule, UP Gram Panchayat Election Phase 1 Liste des circonscriptions: Le vote aura lieu entre 7 h et 18 h.

Calendrier des votes des élections du Gram Panchayat de l’Uttar Pradesh 2021: Les élections du panchayat de l’Uttar Pradesh se déroulent en quatre phases – 15 avril, 19 avril, 26 avril et 29 avril, tandis que le dépouillement aura lieu le 2 mai. am à 18 h. La campagne pour la première phase des sondages s’est terminée hier. Il y a 18 circonscriptions qui se rendront aux urnes au cours de la phase I. Pendant ce temps, la famille Saifai de Mulayam Singh Yadav continue sa domination sur Saifai Gram Panchayat. Cette fois, la belle-fille de Mulayam Singh Yadav, Mridula Yadav, a été élue sans opposition comme membre de la BDC dans le Kshetra Panchayat pour la deuxième fois.

Liste complète des circonscriptions de phase I se rendant aux urnes:

Saharanpur

Ghaziabad

Rampur

Bareilly

Hathras

Agra

Ville de Kanpur

Jhansi

Mahoba

Prayagraj

Raebareli

Hardoi

Ayodhya

Shravasti

Sant Kabir Nagar

Gorakhpur

Jaunpur

Bhadohi

Alors que le décor est prêt pour les élections très attendues du Panchayat, la commission électorale a pris des dispositions adéquates pour mener un scrutin en douceur au milieu de la pandémie COVID-19. La Commission électorale est également aux prises avec le grand nombre de candidatures reçues. Selon les rapports, le directeur du scrutin a reçu environ 3,40 candidatures de lakh pour 2,21 postes de lakh dans 20 districts. La CE s’attend à ce que les chiffres atteignent 3,50 lakh, tout comme les sondages de 2015. L’élection est devenue intéressante car les partis politiques soutiennent cette fois ouvertement les candidats. L’élection de Panchayat devrait également donner le ton pour l’élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022. Fait intéressant, le parti Aam Aadmi, l’AIMIM et le parti Azad Samaj du chef de l’armée Bhim Chandrashekhar Azad contestent également les sondages Panchayat. Selon les estimations, le nombre total de candidatures pour 8,69 postes lakh dans les quatre phases pourrait atteindre environ 17 lakh.

Des élections ont lieu pour quatre postes: Gram Panchayat, Gram Pradhan, Block Panchayat et Zila Panchayat.

Parmi les principaux candidats dans la mêlée, se trouvent la candidate de Miss Inde 2015 et mannequin Diksha Singh pour le poste de Zila panchayat du quartier n ° 26 de Jaunpur, Srikala Singh, membre du BJP et épouse du gangster devenu politicien et accusé de meurtre Dhananjay Singh , du quartier 45 de Jaunpur, et Sandhya Yadav, la nièce du chef du parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, qui a le soutien du BJP pour un siège de panchayat dans le district de Mainpuri. Notamment, le BJP a maintenant retiré la candidature de Sangeeta Sengar, épouse de l’ex-député du BJP et condamné pour viol Kuldeep Singh Sengar. Le BJP l’avait alignée depuis le quartier n ° 22 du panchayat du district d’Unnao.

