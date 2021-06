UP la mise ! UP Elections 2022 testera le récit et le tempérament du BJP

Le ministre en chef Yogi Adityanath, qui vient d’avoir 49 ans, n’est pas seulement considéré comme l’affiche hindoue et la vedette du BJP, mais aussi comme quelqu’un qui est déterminé à nettoyer la mêlée du crime organisé.

Par Adarsh ​​Sharma

Avec une population supérieure à celle d’un continent et aussi vivante et diversifiée que notre univers lui-même, UP (Uttar Pradesh) mérite bien d’être classée comme une merveille, sinon la 8ème merveille.

L’État avec le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée, 403 au total, et le Lok Sabha, 80 pour être précis, a joué au fil des ans un rôle central, voire décisif, dans la décision du sort de tout candidat au poste de Premier ministre. L’État nous a déjà donné 9 premiers ministres et un président en plus d’une pléthore de cuisines et de controverses chatpati. D’Ayodhya Ram Mandir aux rencontres avec la police, les problèmes et les controverses qui émergent de l’État ne manquent pas, souvent beaucoup plus rapidement et plus rapidement que le contenu des médias sociaux et des plateformes OTT de nos jours. Des gouvernements de coalition aux chefs de partis régionaux en passant par le leader élu d’un parti national, l’État a été dirigé par différentes idéologies et exposé à l’absolutisme pendant des années.

Avec à peine plus de temps pour les élections de l’UP, les chefs de tous les principaux partis régionaux et nationaux devraient augmenter la mise de leurs communications sociales (médias) sur le bien-être et leurs propos politiques. Alors que le gouvernement en place était assez optimiste, voire certain, d’améliorer facilement ses chiffres de 2017 jusqu’en février de cette année, l’arrivée de la deuxième vague de contagion et son bilan en vies humaines les ont certainement incités à repenser et à réaligner leur récit électoral. Les images de cadavres flottant dans le fleuve Gange et les images d’émergence incessante de fumée noire recouvrant des crématoriums bondés sur les pages de couverture des revues politiques nationales et internationales ont certainement dénigré la gestion par le gouvernement de la pandémie. Les gens attendent ou admirent les gouvernements et leurs dirigeants élus pour les tirer de leurs souffrances instantanément, malgré l’ampleur ou la gravité du dilemme médical. C’est en effet dans des moments comme ceux-ci que l’électorat met son leadership à l’épreuve de la théorie clichée et se fait une opinion.

Les sondages UP panchayat récemment conclus, le BJP perdant son emprise dans ses domaines de domination, notamment Ayodhya (Ram Mandir City), Varanasi (circonscription du PM) et Gorakhpur (circonscription de CM) reflétaient probablement cette opinion. Fait intéressant, alors que les élections trop promues du Bengale occidental se sont déroulées alors que la pandémie atteignait encore son apogée, les élections de l’UP mesureront les sentiments des gens dans l’aura post troisième/quatrième vague. Ce n’est pas comme si le BJP ignorait ce phénomène, en fait, le mécanisme électoral du BJP, toujours aussi prêt, en a déjà pris connaissance et est passé à l’action avec le chef du parti et le secrétaire national de l’UP décrivant de nouvelles initiatives comme Sewa hi Sangathan et har stand par vaccination. Les affrontements entre les hauts dirigeants du parti et le RSS indiquent que le BJP est toujours prêt à toutes les élections et les efforts qu’il met dans la préparation de celles-ci.

Le ministre en chef Yogi Adityanath, qui vient d’avoir 49 ans, n’est pas seulement considéré comme l’affiche hindoue et la vedette du BJP, mais aussi comme quelqu’un qui est déterminé à nettoyer la mêlée du crime organisé. Ses approbations ouvertes des rencontres criminelles ont été considérées comme sa tolérance zéro envers la perturbation de la loi de l’ordre dans l’État. Des initiatives telles que la loi Love Jihad et la police de Romeo Squad avaient encore amplifié son approche Hindutva. Comme un script étanche, tout cela indiquait un grand point culminant mais l’entrée insensible de corona, juste avant le point culminant, a ruiné toutes les équations et a probablement transformé le héros en méchant.

“ye sach hai ki haalat bahot kharab l’aur hain lekin sirf BJP ya Yogi Ji ko salut kyun badnaam karna baaki sab partiyon ne bhi to kuch nahi kiya sivay aarop pratyarop ke (pourquoi blâmer seulement BJP et Yogi Ji pour tout ce qui se passe les autres parties n’a rien fait non plus, à part jouer le jeu du blâme) », explique Amitabh Tripathi, banquier de profession basé à Lucknow.

“hum kya bolein sirji inki khud ki party ke log inse khush nahi hai inke khud ki party ke log shikayat kar rahe hai, jab apni party ke MLA ko nahi bacha sake to hum aam aadmi kis khet ki mooli hain (qu’est-ce que je dis quand les députés de leur propre parti sont mécontents et agités, ils n’ont même pas pu sauver leurs propres députés que quelles chances avons-nous de survivre) crie Archana Sharma, qui a récemment perdu son beau-frère.

“jiske ghar ka jaata hai sirf use pata chalta hai sahab” est le sentiment commun partagé par tous ceux qui ont perdu leurs proches dans cette deuxième vague. Les gens qui couraient pour des bouteilles d’oxygène, des lits d’hôpitaux, des médicaments, en plus de lutter contre le marketing noir et la pénurie aiguë d’appareils de sauvetage n’ont trouvé aucune substance derrière les messages vidéo, les tweets et les sandesh de CM. La fausse déclaration présumée du nombre total de chiffres de décès et d’autres statistiques n’a pas non plus été bien accueillie par la population.

La bataille est équilibrée cette fois-ci par rapport à 2017, lorsque les divisions internes et la quête de leadership du parti ont entraîné une performance très affaiblie du SP en 2017, le BSP cherchera également à récupérer sa base d’électeurs dalits perdue. Cela dit, le SP et le BSP devront appliquer tout leur renseignement électoral pour contrer le récit du BJP qui semble désormais être tissé autour de la politique d’Ayodhya Ram Mandir et d’Hindutva. Espérer est humain mais vivre sous des présomptions peut parfois s’avérer fatal, en l’absence de contre-récit fort de la part des partis d’opposition, il semble qu’ils misent lourdement sur les conséquences des récents développements. Croire que le peuple votera le BJP par défaut, c’est simplement croire à l’erreur des hypothèses.

Avec le sort de 11 sièges du Rajya Sabha suspendu au résultat des sondages de 2022 et à l’entrée d’autres partis politiques comme l’AAP dans l’arène UP, les élections de 2022 UP mettront à l’épreuve le meilleur des récits, des tempéraments, des talents, des stratégies et des stratèges. Il est temps de monter la barre !

(L’auteur est un professionnel de la publicité et du marketing avec plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions médias personnalisées aux marques et aux partis politiques. Les opinions exprimées sont personnelles)

