UP modifie la loi : les sociétés du groupe des sucreries défaillantes pourraient devoir acquitter leurs cotisations

Expliquant le but et les raisons de l’introduction de la clause, le ministre a déclaré qu’il est souvent constaté que les sucreries retardent les paiements aux agriculteurs, qui sont alors confrontés à de graves difficultés financières et sont contraints de retarder les semis de rabi, ce qui leur cause à son tour de lourdes pertes financières.

L’assemblée législative de l’Uttar Pradesh a adopté vendredi un projet de loi autorisant le gouvernement de l’État à recouvrer les cotisations de canne à sucre des sociétés du groupe des sucreries défaillantes. L’amendement entrera en vigueur avec la notification dans la gazette qui sera publiée prochainement.

Le projet de loi modifie la loi de 1953 sur la canne à sucre de l’Uttar Pradesh (réglementation de l’approvisionnement et de l’achat) en ajoutant une sous-clause. Il vise à alléger les obstacles juridiques à l’initiation de la récupération des sucreries errantes qui ne règlent pas leurs dus de canne aux agriculteurs à temps malgré le fait que le commissaire aux cannes délivre des certificats de récupération (CR) à leur encontre. La nouvelle disposition ne sera invoquée qu’après épuisement des dispositions existantes de récupération.

Le projet de loi, présenté par le ministre de la canne à sucre Suresh Rana, a été adopté par l’assemblée législative jeudi et approuvé par le conseil législatif vendredi. Il indique qu’au cas où une société sucrière ferait défaut sur ses paiements aux agriculteurs, le commissaire de la canne à sucre tentera d’abord de récupérer les cotisations en émettant des RC contre cette société en particulier, comme cela se fait déjà.

Mais si la société ne règle toujours pas les cotisations, le commissaire de la canne à sucre aura alors le droit de récupérer les cotisations des filiales et des sociétés associées de cette sucrerie ou société particulière. Le commissaire de la canne aura également le droit de saisir toutes les créances que ces sociétés filiales et associées obtiendront de tout département ou société de l’État, ou à titre de retour sur investissement effectué par ces sociétés.

Le projet de loi, une fois adopté par les deux chambres de l’assemblée de l’État et ratifié par le gouverneur, modifierait ladite loi, qui a été promulguée pour garantir le paiement en temps voulu de 65 lakh producteurs de canne à sucre dans l’État d’Uttar Pradesh.

Expliquant le but et les raisons de l’introduction de la clause, le ministre a déclaré qu’il est souvent constaté que les sucreries retardent les paiements aux agriculteurs, qui sont alors confrontés à de graves difficultés financières et sont contraints de retarder les semis de rabi, ce qui leur cause à son tour de lourdes pertes financières.

« Pour rendre les clauses antérieures de la loi plus efficaces et garantir que les agriculteurs reçoivent leurs cotisations de canne à temps, cette clause est ajoutée et ne sera invoquée qu’après avoir épuisé les dispositions antérieures de recouvrement des cotisations des agriculteurs. En vertu de cette clause, les créances de l’usine, de l’unité ou de la société défaillante ou de l’une de ses filiales ou sociétés associées dans l’État peuvent être saisies par le gouvernement de l’État pour régler les cotisations de canne des agriculteurs », a déclaré le projet de loi, ajoutant que la définition de la société, de la filiale et de la société associée seront les mêmes que celles définies dans la loi de 2013 sur les sociétés.

La loi UP Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, contient déjà une disposition pour initier le recouvrement en émettant des RC en cas de défaut de paiement de la canne. Les nouvelles dispositions visent à resserrer les rênes sur les usines errantes, qui ont été des défaillants habituels.

À l’heure actuelle, 14 moulins du groupe Bajaj, deux moulins du groupe Modi, trois du groupe Simbhaoli, un chacun des groupes Rana et Yadu et six sucreries individuelles doivent Rs 2 700 crore aux producteurs de canne pour la saison 2020-21.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.