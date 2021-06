UP, MP, Karnataka, Bengal : décrypter le fossé qui se creuse au sein du BJP

À l’exception de BS Yediyurappa, UP CM Yogi Adityanath, député CM Shivraj Singh Chouhan et West Bengal LoP Suvendu Adhikari avaient déjà tenu des réunions séparées avec PM Modi.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) est confronté à une situation sans précédent dans l’Uttar Pradesh, le Karnataka, le Bengale occidental et le Madhya Pradesh, la dissidence affluant de la base. Alors que les élections venaient de se terminer au Bengale occidental et que l’Uttar Pradesh se rendra aux urnes l’année prochaine, des informations faisant état de divisions au sein du parti au Madhya Pradesh et au Karnataka se sont ajoutées aux malheurs de la haute direction qui est déjà critiquée pour sa gestion du deuxième Covid. vague.

Au Bengale, où le parti safran s’est imposé comme le seul parti d’opposition à l’assemblée en remportant 77 sièges, divers transfuges du TMC ayant rejoint le BJP tentent désormais de revenir dans leur parti d’origine. Avec le retour de Mukul Roy, les spéculations vont bon train selon lesquelles plusieurs autres députés du BJP sont en contact avec Roy et pourraient quitter le navire. La dissidence est devenue claire lorsque Suvendu Adhikari a conduit les députés du parti à rencontrer le gouverneur le 14 juin. Cependant, plus de 20 députés ont sauté la réunion, envoyant un message indiquant qu’ils étaient mécontents des récentes mesures du parti, qui auraient inclus l’élévation d’Adhikari. Ceci, en fait, est considéré comme la principale raison du retour de Mukul Roy. De nombreux législateurs disparus, également connus pour leur proximité avec Roy, pourraient déserter le parti. Alors que le BJP avait fait face à la colère des travailleurs lors de la distribution de billets, de nombreux dirigeants auraient affirmé que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par les hauts dirigeants de l’État, y compris le chef du parti Dilip Ghosh.

CM Mamata Banerjee avait également laissé entendre que certains dirigeants du BJP pourraient rejoindre le TMC dans les prochains jours. Cependant, le BJP, qui parvient souvent à empocher une grande partie des dirigeants de l’opposition, n’a pas encore clarifié sa position sur les députés qui ont échappé à la réunion avec le gouverneur.

Dans l’Uttar Pradesh, où Yogi Adityanath est projeté comme l’un des meilleurs CM, tout ne va pas bien dans le parti. Certains députés de parti ont déclaré ouvertement que la direction n’était pas sensible aux malheurs du peuple. D’un autre côté, une piètre performance du parti dans les sondages du Panchayat a également forcé la haute direction à faire une introspection. Tout ce buzz a été suivi par le secrétaire général du BJP, BL Santhosh, qui a tenu une réunion avec les ministres d’État et plus tard CM Adityanath lui-même en tournée à Delhi pour rencontrer le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le chef du parti JP Nadda et le Premier ministre Narendra Modi. La réunion intervient également à la suite de prétendues différences entre le PM Modi et le CM Adityanath. Le BJP commençant déjà ses préparatifs pour le scrutin de l’année prochaine, le parti pourrait prendre note des dissidents tout en décidant des billets. Il ne sera pas surprenant que certains députés du BJP actuels décident de rejoindre les partis d’opposition à l’approche des urnes.

Les luttes intestines les plus virulentes qui s’ensuivent au sein du BJP sont au Karnataka. Les pourparlers sur le remplacement de CM BS Yediyurappa circulent depuis un certain temps déjà et de nombreux chefs d’État ont fait part de leur préoccupation au haut commandement du parti. Il y a eu des allégations de corruption contre le fils de BSY, BY Vijayendra. Alors que Yediyurappa n’est pas prêt à abandonner la présidence, des rapports affirment que plus de 50 députés ont exprimé leur soutien à un nouveau CM. Le BJP MLC AH Vishwanath a déclaré ouvertement qu’un changement de direction était nécessaire et que le parti pourrait perdre les prochaines élections législatives si Yediyurappa continue d’être le CM. Le 17 juin, le chef du parti Arjun Singh s’est rendu au Karnataka et a rencontré des ministres et des chefs de parti au milieu des rapports de dissidence. Alors que les ministres d’État ont affirmé qu’il n’y aurait pas de changement de direction, Vishwanath a affirmé que plus de 80% des dirigeants qui ont rencontré Singh ont déclaré que la direction doit être changée. Maintenant, il sera important de voir si la direction du parti peut se permettre d’aller contre la volonté de BSY dans l’État ou non.

En revanche, dans le Madhya Pradesh, des informations faisant état d’un remaniement organisationnel circulent. Le 16 juin, le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan s’est même rendu à Delhi où il a rencontré le Premier ministre Modi et d’autres dirigeants du parti. Cependant, étant donné la gestion comparativement meilleure par l’État du COVID-19 et des prochains sondages civiques, le BJP pourrait ne pas vouloir perturber le statu quo, craignant ses répercussions.

