UP ordonne la fermeture des écoles par le gouvernement ; cours en ligne à tenir comme d’habitude

Au milieu d’une nouvelle vague de cas de Covid dans l’Uttar Pradesh, le gouvernement de l’État a ordonné dimanche la fermeture de toutes les écoles jusqu’au 16 janvier et a déclaré que le couvre-feu nocturne continuerait d’être en vigueur entre 22 heures et 6 heures du matin dans l’État.

Le gouvernement, dans un communiqué, a indiqué que le couvre-feu nocturne, qui était en vigueur entre 23 heures et 6 heures du matin depuis le 25 décembre, avait été prolongé de deux heures mardi.

« Toutes les écoles resteront fermées jusqu’au 16 janvier, mais les cours en ligne auront lieu comme d’habitude », a déclaré le secrétaire en chef de l’UP, Durga Shankar Mishra, dans un communiqué, ajoutant que le couvre-feu nocturne dans l’État continuerait d’être entre 22 heures et 6 heures du matin.

« Les responsables de tous les départements concernés doivent rester présents pour la gestion du COVID », a-t-il ajouté.

Mishra a en outre déclaré que les magistrats de district et les surintendants et commissaires de police ainsi que les responsables du service médical examineraient les nouveaux cas de Covid afin que la pandémie puisse être contenue.

