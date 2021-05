“ Up Spell ” de Ken Kocienda semble avoir commencé sa vie en tant qu’outil interne Apple pour tester Game Center

En octobre 2020, Ken Kocienda, concepteur d’interface humaine Apple de longue date et inventeur du clavier virtuel de l’iPhone, a lancé sa première application autonome. Le jeu “Up Spell” est très addictif mais incroyablement simple. John Gruber l’a mieux décrit à l’époque comme une «version solo rapide du Scrabble». Récemment, YouTuber DankPods a partagé un aperçu d’une variété d’anciens prototypes d’iPod Touch de la fin des années 2000 et du début des années 2010. Dans la vidéo, DankPods examine un tas d’applications Apple internes, et l’une d’entre elles joue comme le jeu de Kocienda, presque à un T.

Être un membre aussi important de l’équipe de développement d’Apple signifiait sûrement que Kocienda avait un peu de liberté pour développer des moyens créatifs de développer et de tester de nouveaux produits. L’une des applications internes d’Apple sur une version PrePVT de l’iPod touch de quatrième génération était un jeu appelé «Onword». Le jeu était clairement conçu pour tester le nouveau service de jeu et les API d’Apple à l’époque, alors que Game Center serait finalement lancé avec l’iPod touch de quatrième génération.

Onword a une interface similaire et a exactement le même gameplay que Kocienda’s Up Spell. Je soupçonnais que Kocienda devait être derrière cet outil interne. Sans surprise, si vous recherchez Onword sur l’iPhone Wiki, vous pouvez en fait trouver une liste qui détaille le jeu en tant qu’outil développé en interne par Kocienda pour tester Game Center. La page a été mise à jour pour la dernière fois en mars 2018, il est donc étrange que personne d’autre ne semble avoir fait la connexion depuis le lancement d’Up Spell l’année dernière.

Donc, bien sûr, il n’est pas du tout surprenant qu’Apple développe des jeux en interne à des fins de test. En fait, le même prototype PrePVT dans la vidéo DankPods comprend également «TouchFighter», qui était un jeu conçu par Apple pour montrer les capacités de l’accéléromètre de l’iPhone dans les jeux. Nous savons qu’Onword est légitime car Scott Forstall a en fait fait une démonstration de TouchFighter lors du premier regard sur le SDK iPhone en mars 2008. D’autres applications de test internes comme Switchboard qui sont bien connues sont également visibles dans la vidéo.

Onword et ToughFighter parmi plusieurs autres applications Apple internes (DankPods)

Quoi est Il est surprenant que Onword / Up Spell soit devenu un titre indépendant publié par Kocienda. Il est incroyablement rare que les applications de développement internes d’Apple voient le jour, et encore moins obtiennent une version à part entière. Les deux applications ont même des interfaces utilisateur presque identiques. J’adorerais personnellement entendre l’histoire de la façon dont l’outil interne, environ une décennie plus tard, a fait son chemin dans l’App Store.

Up Spell se trouve être l’un de mes jeux iPhone préférés, et franchement, je l’aime encore plus maintenant, sachant qu’il s’agissait à un moment donné d’une application Apple interne. Up Spell est disponible pour iPhone, iPad et iPod touch sur l’App Store pour seulement 1,99 $. Je vous recommande vivement de le vérifier, non seulement parce que c’est un petit jeu amusant, mais parce que nous savons maintenant que c’est une petite partie étrange de l’histoire d’Apple. 25 cents de chaque achat de Up Spell sont également reversés à la San Francisco-Marin Food Bank, de sorte que vous aidez également les personnes vulnérables lorsque vous achetez le jeu.

Je recommande également de consulter le reste des vidéos DankPods. Il y en a quelques-uns vraiment amusants qui jettent un coup d’œil aux anciens iPod, aux prototypes, aux accessoires étranges, aux concurrents iPod malheureux et même aux mods iPod.

