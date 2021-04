UP va lancer un appel d’offres mondial pour 4 crores de vaccins

Le ministre des MPME et porte-parole du gouvernement, Sidharth Nath Singh, a déclaré à FE que le gouvernement lancera un appel d’offres mondial pour l’achat de 4 crores de vaccins en un jour ou deux.

Avant la campagne cruciale de vaccination de phase 3 pour les personnes âgées de 18 à 44 ans qui débutera le 1er mai, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé de lancer un appel d’offres mondial pour acheter 4 crores de vaccins afin de vacciner les populations de la Etat.

La décision a été prise par la réunion du comité central du gouvernement pour aider l’administration à répondre à la demande de vaccins dans le groupe d’âge 18-44 ans qui sera éligible à la vaccination à partir du 1er mai.

«Nous ferions appel à un appel d’offres mondial d’ici aujourd’hui ou demain pour 4 flacons de crore au départ, qui peut être étendu à 4 crores supplémentaires, sous réserve de l’exigence. Nous allons lui donner dix jours pour pouvoir le démarrer au plus tôt », a-t-il déclaré.

Comme l’Uttar Pradesh est l’État le plus peuplé du pays, avec une population de plus de 23 crore, le gouvernement a une tâche herculéenne de vacciner tous ceux qui seront éligibles à partir du 1er mai. Bien qu’il ait déjà passé une commande pour 1 crore vaccins – 50 lakhs chacun des fabricants de Covishield et Covaxin – mais cela ne suffira clairement pas à répondre à la demande. En conséquence, il a décidé d’explorer des options globales afin de répondre à la demande.

La ruée vers les vaccins a commencé après que le Centre a déclaré aux États que le stock actuel de vaccins qu’il fournissait ne devait être utilisé que pour vacciner ceux qui avaient plus de 45 ans, dans le cadre de son déploiement de phase 2 et qu’ils ne pouvaient pas utiliser l’approvisionnement existant en doses pour la troisième phase. Avec seulement deux jours pour le début de la campagne de vaccination de phase 3, l’État a commencé à se préparer à lancer la campagne de vaccination.

«Nous avons les centres de vaccination prêts, les appareils et les infrastructures, y compris les chaînes du froid, sont également prêts. Mais tout se résume au calendrier d’approvisionnement. Nous attendons que le calendrier d’approvisionnement soit donné par les deux fabricants de vaccins. Dès que nous l’obtiendrons, nous commencerons à déployer le processus », a déclaré le ministre, ajoutant qu’entre-temps, l’enregistrement de ceux qui seront vaccinés a commencé sur le portail.

“Nous attendons que le Bharat Biotech et le Serum Institute of India soumettent leur programme d’ici demain, après quoi nous commencerons à déployer le lecteur”, a déclaré Navneet Sehgal, secrétaire en chef supplémentaire, Information.

