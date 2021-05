Upamecano était sur le point de signer pour Manchester United à l’âge de 17 ans

14/05/2021 à 20:13 CEST

Daniel Guillen

Le centre de Leipzig, Dayot Upamecano, a assuré qu’il était sur le point de signer pour Manchester United alors qu’il n’avait que 17 ans, comme il l’a expliqué dans une interview pour .: “J’étais un enfant et je voulais signer pour eux tout de suite, mais mes parents m’ont ensuite dit d’y penser.”.

Français, qui rejoindra le Bayern à partir de la saison prochaine, a reconnu que Ralf Rangnick, alors directeur sportif de Red Bull Salzurg et Leipzig, a joué un rôle fondamental dans sa carrière sportive: “Nous y avons réfléchi longtemps, puis avons décidé de procéder étape par étape. C’était la meilleure option pour moi. Tout ce que Ralf a dit s’est réalisé.”.

Le défenseur est passé de Valenciennes à Salzbourg et deux ans plus tard a fait le saut en Bundesliga avec Leipzig. Ses excellentes performances à l’arrière lui ont valu de devenir international avec l’équipe nationale de France et frapper à la porte des plus grandes équipes d’Europe. Parmi eux le Bayern, qui a déboursé un montant proche de 45 millions d’euros.

Upamecano et Nagelsmann, vers le géant bavarois

La centrale et l’entraîneur de Leipzig, Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann, quittera Leipzig à la fin de la saison et ils s’inscriront au projet Bayern. Le géant bavarois s’est assuré deux profils qui laissaient de très bons sentiments en Bundesliga. En vue de le départ de Hansi Flick et David Alaba, le conseil d’administration du club a évolué particulièrement rapidement.

La centrale française a disputé un total de 39 matchs cette saison à la commande de Nagelsmann. C’est l’une des pièces les plus importantes de Leipzig, qui terminera en tant que finaliste de la Bundesliga sauf surprise et a atteint la finale de la DFB Pokal. En Ligue des champions ils n’ont pas pu répéter l’exploit de la saison dernière et ils sont tombés au deuxième tour contre Liverpool.