Upcycled by Miu Miu révèle la collaboration de capsules avec Levi’s – WWD

Vers la fin de 2020, Miuccia Prada a lancé le projet Upcycled by Miu Miu; pour lancer 2021, la marque donne une nouvelle vie au denim pré-aimé en collaboration avec Levi’s.

Tout comme la première collection, qui comprenait 80 robes vintage sur mesure réinventées et restaurées à la mode par la marque, la capsule Upcycled by Miu Miu x Levi’s présente des silhouettes en denim emblématiques de Levi’s, remodelées avec le traitement signature Miu Miu d’éclat et de brillance.

Pour la campagne Upcycled by Miu Miu x Levi’s, la marque a fait appel à Johnny Dufort pour photographier un ensemble talentueux de muses Miu Miu: l’actrice Emma Corrin et les mannequins Lila Moss, fille de Kate Moss, et Georgia Palmer.

Plus récemment connue pour son interprétation de Diana, princesse de Galles, dans «The Crown» de Netflix, Corrin enfile une veste de camionneur à manches bouffantes en satin duchesse ornée à la main et un look classique en jean bleu 501; Moss porte un numéro entièrement embelli, et Palmer arbore des séparations en cuir, qui affichent toutes le jeu de la collaboration entre la masculinité et la féminité.

La capsule présente des 501 et des vestes de camionneur pour hommes Levi’s des années 1980 et 1990 (provenant directement des archives de Levi’s), personnalisées avec des cristaux ornés à la main, des patchs en cuir avec des motifs en intarsia inspirés de l’Art Déco, des perles et des broderies en strass. Les jeans 501 pour hommes sont longs ou coupés à la cuisse, tandis que les vestes de camionneur présentent des manches bouffantes emblématiques et des cols en dentelle blanche à froufrous. Le sac à dos emblématique de Levi’s reçoit également le traitement Miu Miu, portant les logos des deux marques estampés sur un patch rose clair (en outre, un sac de transport Miu Miu spécialement commandé comporte un logo Levi’s estampé).

«Il n’y a pas deux pièces de la collection identiques. Repensé à travers l’objectif Miu Miu, la vie des vêtements portés et aimés dans le passé est prolongée, rafraîchie – renouvelée », a déclaré Miu Miu. Comme chaque pièce est personnalisée de manière unique, le prix varie de 980 $ (un look entièrement embelli a été noté à 5800 $).

En outre, la collaboration vintage remodelée sera disponible en quantités limitées – 1000 pièces distribuées dans le monde entier dans les trois silhouettes originales. La collection capsule sera disponible mi-mai à Londres Selfridges et Shanghai IAPM; au Dover Street Market LA du 24 mai au 6 juin, dans 18 boutiques sélectionnées Miu Miu et sur l’e-commerce de la marque.