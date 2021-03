[Update: Apple responds] ProtonVPN affirme qu’Apple bloque les mises à jour d’applications, entravant les «  progrès en matière de droits humains  »

Le fondateur de Proton Technologies, Andy Yen, a écrit aujourd’hui une lettre ouverte affirmant qu’Apple se tenait «sur la voie des droits de l’homme». Le problème principal est qu’Apple n’approuve pas une mise à jour de l’application ProtonVPN iOS qui survient au milieu de la tourmente au Myanmar.

Mise à jour 3/24 18h00 PT: Nous avons une déclaration d’Apple à ce sujet, et il semble que Proton en ait fait plus que ce qu’il était en réalité, notamment en choisissant de retarder la mise à jour approuvée de deux jours.

Toutes les applications créées par Proton, y compris ProtonVPN, sont restées disponibles au téléchargement au Myanmar. Nous avons approuvé la version la plus récente de ProtonVPN le 19 mars. Suite à cette approbation, Proton a choisi de chronométrer la publication de sa mise à jour, la rendant disponible le 21 mars, puis de publier son article de blog le 23 mars.

Mise à jour du 25/03 à 6h20 PT: Proton a partagé une réponse à la déclaration d’Apple:

Apple a systématiquement bloqué les mises à jour indiquant que ProtonVPN peut être utilisé pour surmonter les blocages Internet utilisés par les régimes se livrant à des violations des droits de l’homme. Nous avons été obligés de censurer la description de notre application pour obtenir l’approbation d’Apple pour mettre à jour notre application. Nous pensons que la politique d’Apple de rejet des applications qui «défient les gouvernements» est tout simplement erronée. Il est révélateur que la réponse d’Apple ne traite pas du tout de cette politique.

Yen a ouvert la lettre en soulignant que ProtonMail et ProtonVPN ont été construits sur l’idée de fournir aux utilisateurs du monde entier un moyen «de communiquer, de s’exprimer et de surmonter les blocages Internet en toute sécurité et en privé». (via MacRumors)

Alors que les droits de l’homme sont au cœur des valeurs d’Apple, Yen pense que le blocage de la récente mise à jour de l’App Store de ProtonVPN est contraire au fait qu’Apple confirme ces croyances.

Nous pensons que chaque entreprise a la responsabilité de protéger les droits humains fondamentaux partout où elle est menacée. Malheureusement, en bloquant les mises à jour de sécurité ProtonVPN, Apple a démontré qu’il ne partageait pas cette philosophie.

Yen poursuit en disant que lorsque les Nations Unies ont demandé aux habitants du Myanmar de «recueillir et de conserver des preuves documentaires de crimes contre l’humanité», elles ont suggéré d’utiliser ProtonMail et Signal. Parallèlement à cela, ProtonVPN a vu un bond de 250 fois pour les nouveaux utilisateurs de la région.

Yen dit qu’Apple a «soudainement» bloqué ProtonVPN lorsque les Nations Unies ont recommandé l’application:

Le même jour, les applications Proton recommandées par l’ONU, Apple a soudainement rejeté les mises à jour importantes de notre application iOS ProtonVPN. Ces mises à jour incluent des améliorations de sécurité conçues pour améliorer encore les mesures de protection contre les tentatives de reprise de compte qui pourraient compromettre la confidentialité.

La réponse d’Apple a été que la mise à jour de l’application a été rejetée sur la base de la directive 5.4 de l’App Store en raison de la description de ProtonVPN:

Qu’il s’agisse de défier les gouvernements, d’éduquer le public ou de former des journalistes, nous contribuons depuis longtemps à apporter la liberté en ligne à plus de personnes dans le monde.

La directive 5.4 de l’App Store inclut l’exigence selon laquelle les applications VPN ne doivent pas enfreindre les lois locales.

Le refus de Proton est que la description était la même depuis des mois, les mises à jour précédentes étant approuvées.

Yen poursuit en disant qu’Apple retient une «bouée de sauvetage» pour les habitants du Myanmar «qui sont massacrés» et que la société est hypocrite:

Les actions d’Apple sont également hypocrites. Apple n’a aucun problème à défier les gouvernements lorsque cela est dans son propre intérêt financier (par exemple, en évitant les taxes de l’UE ou en éludant les charges antitrust). Cependant, lorsque Proton le fait pour des raisons de droits humains, il est soudainement contraire aux politiques d’Apple.

Apple a un équilibre délicat lorsqu’il s’agit de problèmes comme ceux-ci où, d’une part, il vise à se conformer aux lois locales et à continuer à fonctionner, mais aussi à faire des droits de l’homme une valeur fondamentale.

Un exemple récent était Hong Kong en 2019, Apple a supprimé une application liée à la protestation appelée HKmap Live, puis l’a rétablie après de nombreuses critiques.

En fin de compte, Proton estime qu’il a été injustement contraint de supprimer les «gouvernements difficiles» de la description pour que la mise à jour soit approuvée par Apple le 21 mars.

Ce qui est également troublant, c’est qu’Apple a demandé la suppression de cette langue dans TOUS les pays où notre application est disponible. Ce faisant, Apple aide à diffuser des lois autoritaires dans le monde entier, même dans les pays où la liberté d’expression est protégée.

En terminant, Yen dit:

Nous pouvons créer un Internet qui promeut la liberté dans le monde. La situation au Myanmar montre à quel point les services cryptés sont une partie essentielle de cet Internet car ils permettent aux militants, aux journalistes et aux citoyens ordinaires d’accéder à l’intégralité de l’Internet et de communiquer en privé. Lorsqu’un régime se retourne contre son propre peuple, cette capacité d’accéder à la vérité et de la partager peut sauver des vies. Plus largement, un Internet libre et indépendant est essentiel à la démocratie au XXIe siècle. Mais les grandes entreprises technologiques comme Apple ont une vision différente de l’Internet, une vision où les profits comptent plus que les gens.

Yen soutient la loi sur les marchés numériques de l’UE pour avancer vers l’avenir de la technologie en laquelle il croit et demande aux lecteurs d’utiliser des services tels que ProtonMail, Signal et DuckDuckGo pour «réduire le pouvoir des géants de la technologie».

Vous pouvez trouver la lettre complète ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: