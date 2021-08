[Update: Design, colors, sensors] Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch Series 7

in

Les nouveaux modèles Apple Watch font leurs débuts chaque automne comme sur des roulettes, et le compte à rebours pour Apple Watch Series 7 est bien entamé. Dans ce tour d’horizon, nous suivons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch de nouvelle génération. Si vous êtes comme moi, Apple Watch Series 7 ne peut pas arriver assez tôt !

La gamme

La gamme Apple Watch automne 2020 d’Apple comprend trois modèles: Apple Watch Series 3 (199 $), Apple Watch SE (279 $) et Apple Watch Series 6 (399 $).

Le manque de prise en charge de la configuration familiale et d’autres fonctionnalités de la série 3 la rend moins convaincante que l’Apple Watch SE, mais la différence de prix de 80 $ est difficile à surmonter pour les acheteurs intelligents avec un budget limité. Il semble tout à fait possible que l’Apple Watch Series 3 soit abandonnée dans la prochaine gamme tandis que l’Apple Watch SE réduit ses prix et reste dans les parages.

Il existe cependant des preuves que la série 3 pourrait être intouchable dans la programmation. watchOS 8, la prochaine mise à jour logicielle pour Apple Watch, maintient la prise en charge du modèle lancé en 2017. Si la série 3 reste un produit de la gamme Apple jusqu’en 2022, espérons que le prix de 199 $ sera encore plus bas pour que le prix de départ soit le plus bas à ce jour.

C’est de la spéculation pour l’instant, mais Apple Watch Series 7 remplaçant la Series 6 cet automne est presque certain. (La série 5 a remplacé la série 4 et la série 6 a remplacé la série 5.) C’est là que les changements les plus intéressants se produisent.

Concevoir

L’Apple Watch Series 7 sera-t-elle différente ? A ce stade, nous misons dessus. L’Apple Watch Series 6 a introduit de nouvelles couleurs d’aluminium rouge et bleu et une variante graphite du boîtier classique en acier inoxydable noir spatial. Apple Watch Series 7 pourrait lancer le premier ajustement de conception depuis le passage à une conception plein écran avec Apple Watch Series 4.

En septembre 2020, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a partagé le teaser ultime en prédisant qu’un nouveau design Apple Watch pourrait être prêt dès la série 7. Kuo a averti que la série 6 conserverait le design de la série 4 tout en ajoutant qu’une “forme significative le changement de conception du facteur viendrait avec les nouveaux modèles d’Apple Watch au plus tôt au 2H21.

Jon Prosser, un scoopster éminent de la communauté Apple, a fait apparaître des rendus qui décrivent ce qu’il pense être le nouveau look d’Apple Watch cet automne. Côtés plats et une nouvelle couleur verte ? Nous ne levons pas un sourcil à cette affirmation.

Bloomberg a signalé séparément que l’Apple Watch Series 7 comportera des bords plus fins autour de l’écran et une nouvelle technique de stratification qui réduit l’écart entre l’écran et le verre. Considérez-nous excités.

Si vous recherchez une réduction en profondeur cette année, cependant, ne retenez pas votre souffle. Ce rapport ajoute qu’une légère augmentation de l’épaisseur est attendue.

Capteurs

Apple Watch contribue en grande partie à son succès à une suite saine de capteurs qui surveillent le bien-être général d’une personne. Pour cette raison, il est logique de continuer à accélérer ce qui est possible pour la santé grâce à l’Apple Watch.

Apple Watch Series 4 a introduit la fonction ECG, Apple Watch Series 5 a apporté l’affichage permanent, y compris pour l’application Workout, et Apple Watch Series 6 a été la première à proposer des mesures du niveau d’oxygène dans le sang.

Selon certaines rumeurs, l’Apple Watch Series 7 pourrait constituer une percée dans la détection de la glycémie. ET News en provenance de Corée a rapporté en janvier 2021 que Samsung et Apple travaillaient cette année à apporter des mesures de glycémie à leurs montres :

Samsung Electronics sera équipé d’une fonction de mesure de la glycémie dans la nouvelle montre intelligente ‘Galaxy Watch 4’ (nom provisoire) qui sera lancée au second semestre de cette année. Il s’agit d’une méthode de prélèvement sans prélèvement sanguin qui détecte le taux de glucose dans le sang sans prélèvement sanguin à l’aide d’un capteur optique, et devrait contribuer à la gestion de la santé du grand public ainsi que des diabétiques. […] Non seulement Samsung Electronics, mais aussi Apple appliquent la fonction de mesure de la glycémie à l’Apple Watch 7 qui sera lancée cette année. Avec la technologie de brevet connexe sécurisée, il se concentre sur la garantie de la fiabilité et de la stabilité avant de rendre la technologie disponible.

Des rapports plus récents et plus approfondis de Bloomberg ont inclus que la mesure de la glycémie est probablement dans des années à ce stade. Le même rapport indique que si Apple travaille sur la surveillance de la température avec Apple Watch, cette fonctionnalité est probablement prévue pour le modèle de l’année prochaine. Nous devrions toutefois nous attendre à ce que le matériel de la série 7 inclue une “fonctionnalité ultra-large bande mise à jour”.

On dit depuis longtemps que le PDG d’Apple, Tim Cook, est curieux de la surveillance de la glycémie via Apple Watch. En mai 2017, il a été signalé que Cook avait été aperçu sur le campus d’Apple en train de tester un tracker de glycémie portable qui fonctionnait avec l’Apple Watch.

Plus tard cette année-là, le New York Times a rapporté qu’Apple recherchait des lecteurs de glucose non invasifs continus avec une technologie qui pourrait prendre des années. Est-ce que trois à quatre ans est le temps dont Apple a besoin ? Cela n’en a pas encore l’air.

En attendant, profitez de ce concept de Parker Ortolani de . qui imagine à quoi pourrait ressembler une application potentielle de glycémie.

Suite

