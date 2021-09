[Update: iOS 15 support] Examen : cet adaptateur transforme CarPlay standard en CarPlay sans fil, et d’une manière ou d’une autre, il fonctionne réellement

Il y a quelques années, j’ai acheté deux nouvelles Honda. Ma Civic était livrée avec Apple CarPlay, mais le HR-V avait un système de divertissement de base, j’ai donc mis à niveau son système avec une unité Alpine avec Wireless CarPlay. Je voulais vraiment Wireless CarPlay, mais remplacer mon système de divertissement était trop perturbateur.

Il existe maintenant une solution pour transformer CarPlay standard en CarPlay sans fil, du moins pour certains modèles, et cela fonctionne vraiment !

[Updated September 20, 2021: One of the risks with an unofficial solution to turning wired CarPlay into wireless CarPlay is that any update to the iPhone software could break compatibility at any time. Fortunately, iOS 15 continues to fully support this route for turning standard CarPlay into Wireless CarPlay. This includes full support for new features including Announce Messages with Siri, Driving Focus, and using the new wallpaper options.]

[Update May 15, 2021: There are new versions of the hardware we tested! We’ll have to try it out soon. In the meantime, one of the main concerns about this adapter for me wasn’t if the adapter would hold up over time. Instead I was worried that the next major version of iOS might break something about how the adapter works. Fortunately that hasn’t been the case through all of iOS 14 with the iPhone 12. We’ll continue tracking support with iOS 15 around the corner.]

[Update May 4, 2020: A firmware update has resolved the media volume issue! The firmware update process is simple enough: scan a QR code on the manual, launch a website while paired to the adapter, then check for new firmware. Bonus points for including the media volume fix in the release notes!]

Compatibilité

Il existe une poignée d’adaptateurs qui prétendent transformer CarPlay en Wireless CarPlay pour environ 100 $. La compatibilité avec des marques et des modèles de voitures spécifiques est cependant la partie délicate. Ma première commande pour un adaptateur Wireless CarPlay a été annulée par le vendeur l’année dernière en raison de problèmes de compatibilité. Mon copain Jake Pugh a eu une expérience positive avec un adaptateur qu’il a essayé dans sa Chevy Volt 2016, alors j’ai récemment pris une autre chance d’en essayer un moi-même.

J’ai utilisé un adaptateur CarLink 2.0 pour ma Honda Civic 2017. Mes attentes étaient vraiment faibles. Je ne m’attendais pas à ce que cela fonctionne, mais cela valait le coût d’expérimenter. Il s’avère que le produit est presque parfait !

Installation facile

La configuration de l’adaptateur n’est pas plus difficile que le couplage avec Wireless CarPlay. Connectez l’adaptateur au port USB de votre voiture qui alimente CarPlay filaire, puis associez votre iPhone à l’adaptateur via Bluetooth à partir de l’application Paramètres.

J’ai essayé l’adaptateur quand il est arrivé juste pour vérifier s’il s’apparie. J’ai eu un moment de surprise et de plaisir total quelques jours plus tard. J’ai fait un court trajet en voiture à travers la ville avec mon iPhone dans ma poche sans penser à l’adaptateur, et CarPlay est apparu automatiquement sur mon écran.

Attendez-vous à une certaine latence

Parfait! Enfin presque. D’après mon expérience de conduite avec CarPlay standard et sans fil, je sais m’attendre à une latence lors de l’utilisation des commandes au volant pour sauter des pistes. L’important est que les commandes au volant pour le volume, le saut de piste et la saisie vocale fonctionnent réellement.

Mis à part la latence, il y a deux autres problèmes que j’ai rencontrés avec l’adaptateur. Le premier vaut le compromis.

CarPlay standard dans ma voiture n’affiche pas de boîtes autour du contenu à l’écran comme les voitures avec des commandes physiques pour sélectionner du contenu sans saisie tactile. CarPlay sans fil utilisant l’adaptateur affiche cependant ces cases autour des boutons, mais cela ne me dérange pas.

CarPlay filaire versus CarPlay sans fil à l’aide de l’adaptateur

L’autre problème est sans aucun doute lié à l’utilisation d’un adaptateur non officiel pour Wireless CarPlay.

Bug du volume de navigation (réparé !)

CarPlay standard a deux types de niveaux de volume : le volume de navigation et tout le reste. Si je modifie le volume de mon système de divertissement pendant que la navigation parle, le volume de navigation s’ajuste d’une échelle de 0 à 11. Si la navigation ne parle pas, ma voiture a une échelle de volume pour tout le reste qui va de 0 à 40. La navigation joue également sur un autre son afin que vous puissiez entendre votre prochain tour même si vous écoutez de la musique.

CarPlay standard prend le relais si vous connectez un câble Lightning

Le problème lors de l’utilisation de Wireless CarPlay avec l’adaptateur est le suivant : la musique et les podcasts peuvent rester bloqués au volume réduit après une alerte de navigation. Essayer de monter la musique (sur une échelle de 0 à 40) n’invite que le volume de navigation (0 à 11) à changer. Le correctif déconnecte et reconnecte l’adaptateur physique, mais cela finit par se reproduire.

La navigation est une partie importante de l’utilisation de CarPlay sur les longs trajets, mais elle est moins importante pour moi pour les trajets plus courts en ville. CarPlay sans fil est tout simplement parfait pour les trajets courts où aucune charge n’est nécessaire.

Recommandation

L’avantage est que l’adaptateur reçoit les mises à jour du firmware ! Il y en a peut-être déjà un disponible, mais je n’ai pas eu la patience de l’exécuter lors de l’installation. Je mettrai à jour l’article si cela résout l’un ou l’autre problème.

En attendant, je suis incroyablement satisfait de l’adaptateur CarLink 2.0. Je recommande fortement d’essayer cet adaptateur ou un adaptateur similaire si vous avez déjà CarPlay mais que vous souhaitez qu’il soit sans fil.

Le prix peut être beaucoup plus abordable que d’acheter une unité principale Wireless CarPlay de rechange et de payer pour l’installation. L’adaptateur est actuellement expédié pour 110,99 $ avec un code promo d’Amazon.

