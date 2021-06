UPDATE : le prêt d’Alexander Nübel à l’AS Monaco finalisé

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (@Plettigoal), Alexander Nübel passera à l’AS Monaco pour un prêt de deux ans. Avec les papiers et les examens médicaux terminés et à l’écart, Nübel rejoindra demain le camp d’entraînement de Monaco en Autriche. Bien que le prêt soit d’une durée de deux ans, le Bayern Munich a obtenu la possibilité de rappeler le joueur de 24 ans après un an en cas de besoin.

Mise à jour #Nübel : Contrôle médical et formalités administratives terminés. Il a signé un contrat de 2 ans. Le #FCBayern peut le récupérer après un an. Demain, il s’envolera avec @AS_Monaco pour le camp d’entraînement en Autriche. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 27 juin 2021

Après une période d’incertitude, la situation de Nübel est enfin arrivée à son terme, au moins pour les deux prochaines années. La Ligue One, comme la Bundesliga, est une ligue fantastique pour favoriser le développement des jeunes gardiens. L’ancien entraîneur du Bayern Niko Kovač a emmené Monaco dans le top trois la saison dernière, ce qui a également permis à Lille de remporter le trophée en battant le PSG d’un seul point. Monaco eux-mêmes n’avaient que cinq points de retard sur les champions dans ce qui était une course passionnée vers le titre. Avec une troisième place, Kovač et ses hommes ont obtenu une place de qualification pour la Ligue des champions. L’option de rappeler Nübel après un an fonctionne mieux pour toutes les parties et cet accord sera rendu plus doux si Monaco se qualifie pour les phases de groupes CL. Tout le meilleur Alex!