[Update: May 2021] Travailler avec Apple Watch? Ces balances intelligentes synchronisent le poids avec l’iPhone

Apple Watch peut vous aider à rester motivé pour faire de l’exercice et améliorer votre santé, et les balances intelligentes qui synchronisent les données avec l’iPhone peuvent être un moyen amusant et utile de suivre vos progrès. Si vous souhaitez collecter facilement votre poids et d’autres données de mesure dans l’application Santé sur iPhone, l’astuce consiste à trouver une balance qui fonctionne avec HealthKit. Voici quelques-unes des options actuelles sur le marché:

Synchronisez votre poids avec l’application Santé

HealthKit est le cadre d’Apple sur iOS pour partager des données de santé avec une autorisation granulaire entre l’application Health intégrée d’Apple sur l’iPhone et des applications de santé tierces comme celles des fabricants de balances intelligentes. Lorsque vous vous pesez, la balance compatible HealthKit synchronise les données avec sa propre application, puis partage les données dans l’application Santé d’Apple avec d’autres données liées à la santé collectées par Apple Watch.

Les prix varient à des moments différents, alors vérifiez chaque lien pour la meilleure comparaison des coûts.

Withings

Balance Wi-Fi corporelle (Amazon) Balance Wi-Fi de composition corporelle et corporelle (Amazon) Balance intelligente Wi-Fi Body Cardio avec composition corporelle et fréquence cardiaque (Amazon)

La marque Withings peut prêter à confusion. En effet, Withings a été racheté par Nokia et renommé, puis vendu à son fondateur sous le nom d’origine. Toute version devrait fonctionner correctement. À part la marque, le matériel est vraiment fiable et fonctionne très bien avec HealthKit. Chaque modèle est disponible en blanc ou noir avec Body + également disponible en sable pastel.

Withings Body (59 $) est idéal pour simplement capturer votre poids ainsi que votre indice de masse corporelle et l’afficher dans l’application Santé d’Apple Withings Body + (99 $) capture le poids et l’IMC en plus de la composition corporelle: eau, masse musculaire, masse grasse et masse osseuse Withings Body Cardio (149 $) comprend tout de Body + ainsi que des lectures de fréquence cardiaque

Withings Body + est ma solution de balance HealthKit préférée et ce depuis des années. L’application Health Mate est idéale pour afficher les données de poids sur des graphiques qui peuvent afficher des informations de différentes manières que l’application Health d’Apple. Je n’ai jamais non plus à m’inquiéter des données de poids affichées dans l’application Santé après la pesée.

Le modèle Withings Body moins cher est ma suggestion pour les clients à petit budget ou qui ne se soucient que du poids et de la journalisation de l’IMC. Le Withings Body Cardio, plus cher, ajoute une batterie rechargeable pour son prix premium, mais la détection de fréquence cardiaque intégrée est une vente difficile à l’ère de l’Apple Watch.

Withings a également une balance cellulaire intelligente en cours de route, mais les consommateurs ne devraient pas accorder beaucoup d’attention à cette version qui s’adresse davantage aux professionnels de la santé. Les balances Bluetooth + wifi existantes sont idéales pour un usage domestique.

Qardio

Balance intelligente sans fil et analyseur corporel QardioBase 2 (Amazon)

Si vous n’êtes pas impressionné par les options Withings, Qardio propose une alternative attrayante mais coûteuse. QardioBase 2 (149 $) capture les données de poids, de pourcentage de graisse corporelle et d’indice de masse corporelle pour l’application Santé sur iPhone. Son design rond et son écran intelligent lui donnent également un aspect plus moderne que Withings.

QardioBase 2 dispose également d’une batterie rechargeable intégrée qui dure 12 mois entre les charges comme Withings Body Cardio, des piles non consommables qui doivent être remplacées après 18 mois comme Withings Body et Body +.

J’en ai acheté un il y a quelques années et j’ai eu des problèmes avec les données de poids apparaissant dans l’application Santé, mais votre expérience peut varier aujourd’hui.

iHealth

iHealth fabrique de nombreux accessoires compatibles HealthKit, y compris des balances intelligentes. iHealth Lina (39,99 $) suit à la fois le poids et l’IMC qui se synchronisent avec Apple Health. iHealth Nexus (79,99 $) suit également la graisse corporelle, l’eau corporelle, ainsi que la masse musculaire, maigre et osseuse.

Choix de budget

Balance intelligente Eufy BodySense (Amazon)

Bien que je n’ai pas d’expérience avec Eufy, la marque a une échelle intelligente inférieure à 40 $. Eufy BodySense capture le poids, l’IMC, le pourcentage de graisse corporelle, la masse osseuse, la masse musculaire et d’autres mesures qui se synchronisent avec Apple Health.

Vous avez votre propre balance intelligente préférée qui se synchronise avec l’application Santé sur iPhone? Partagez votre recommandation dans les commentaires ci-dessous.

Mis à jour le 15 mai 2021 avec les options actuelles.

