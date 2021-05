[Update: Renders] Rumeur: Apple Watch Series 7 présentera un design à bords plats, une nouvelle option de couleur verte

Mise à jour du 19 mai 2021: Prosser a publié une nouvelle vidéo sur YouTube fournissant plus de détails sur l’Apple Watch Series 7, y compris des rendus basés sur des images présumées d’images de l’appareil.

L’année dernière, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté que l’Apple Watch Series 7 comporterait une sorte de refonte. Maintenant, une nouvelle rumeur suggère qu’Apple remodelera l’Apple Watch avec un design à bords plats similaire à ses autres mises à jour matérielles récentes, en plus de publier une nouvelle couleur.

La rumeur vient du fuyant Jon Prosser, qui a révélé de manière cryptique les informations dans un épisode de son podcast Genius Bar avec Sam Kohl (via AppleTrack). Prosser a apparemment plus d’informations et peut-être des rendus de la refonte à venir, mais pour l’instant, il a taquiné que l’Apple Watch Series 7 comportera une refonte similaire aux autres mises à jour matérielles Apple.

Cela signifie apparemment que l’Apple Watch Series 7 présentera un design à bords plats similaire à l’iPhone 12, l’iPad Pro et l’iPad Air. Kohl et Prosser décrivent la version Apple Watch de cette conception comme étant «plus subtile» que ce que nous avons vu sur d’autres produits.

Le podcast Genius Bar a également indiqué que l’Apple Watch Series 7 viendrait pour la première fois dans une nouvelle option de couleur verte, similaire au vert qu’Apple utilise sur les AirPods Max.

Pour rappel, voici ce que Kuo a rapporté en septembre dernier:

Kuo explique que l’Apple Watch Series 6 devrait ressembler au facteur de forme Apple Watch Series 4 et Apple Watch Series 5, le «principal argument de vente» de la mise à niveau de cette année étant l’ajout de la détection de l’oxygène dans le sang. Cependant, dans la perspective de 2021, l’analyste écrit qu’il s’attend à ce qu’un «changement important de conception du facteur de forme intervienne au plus tôt avec les nouveaux modèles d’Apple Watch en 2H21».

Toujours dans l’épisode de podcast, Prosser fait vaguement allusion à un nouvel accessoire AirTag magnétique, mais aucun autre détail n’a été fourni.

Que pensez-vous de cette rumeur de refonte de l’Apple Watch? Qu’espérez-vous voir de l’Apple Watch Series 7? Faites-nous savoir dans les commentaires!

