UpGrad alloue 250 millions de dollars à des fusions et acquisitions au cours des 7 à 9 prochains mois

La start-up d’Ed-tech upGrad a affecté 250 millions de dollars à des opérations de fusion et d’acquisition qui seront conclues au cours des sept à neuf prochains mois. La société a déjà identifié des segments spécifiques et des sociétés cibles, dont deux seront annoncées au cours des 60 prochains jours, a indiqué la société dans un communiqué mercredi.

La start-up de six ans fondée par Ronnie Screwvala, Mayank Kumar et Phalgun Kompalli a levé 120 millions de dollars lors de son premier financement externe auprès de Temasek, basé à Singapour, plus tôt cette année et a ajouté 40 millions de dollars supplémentaires à sa cagnotte avec le soutien de la Société financière internationale. La société évaluée à plus de 800 millions de dollars actuellement chercherait à lever un autre tour d’une valeur pouvant atteindre 400 millions de dollars.

Dans une récente interview accordée à FE, le co-fondateur et directeur général Mayank Kumar avait souligné que les fusions et acquisitions seraient la clé de sa stratégie de croissance.

La start-up recherche des entreprises qui opèrent dans le segment de l’apprentissage immersif de courte durée, ce qui lui permettra de se développer sur des marchés mondiaux comme l’Afrique, l’Indonésie et le Vietnam. « Jusqu’à ce jour, upGrad s’est concentré sur un ARPU (revenu moyen par utilisateur) élevé et un apprentissage en profondeur. Cependant, maintenant… upGrad se penchera également sur les joueurs à fort trafic et à faible ARPU pour lancer sa large offre de produits dans les formats courts et le marché des compétences générales – conduisant à une plate-forme d’abonnement », a déclaré la société.

upGrad prétend déjà capturer près de 70% du marché indien de l’enseignement supérieur pour les professionnels en activité.

“En dehors des liquidités, nous voyons une devise de valeur très forte dans notre action pour chercher à fusionner/acquérir des sociétés avec des fondateurs exceptionnels qui nous rejoindront en tant que collègues entrepreneurs pour construire cela au cours de la prochaine décennie”, a déclaré le co-fondateur et président Ronnie Screwvala. .

La taille du marché du secteur indien des technologies électroniques devrait être multipliée par 3,7 au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020, selon un récent rapport d’EY-IVCA. Le segment comptera plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025.

