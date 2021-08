upGrad devient une nouvelle licorne après avoir levé 185 millions de dollars

upGrad continue d’être une entité financée par le promoteur, car le groupe fondateur détient toujours plus de 70% du capital de l’entreprise.

La plate-forme Edtech upGrad est devenue le dernier entrant à entrer dans le club convoité des licornes après avoir levé un financement de 185 millions de dollars. Après la dernière levée de fonds, il est évalué à 1,2 milliard de dollars, a indiqué la société. Temasek, la Société financière internationale, une organisation sœur de la Banque mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale, et l’IIFL ont participé au cycle. La plate-forme se concentre sur son chemin pour figurer parmi les trois ou cinq premières entreprises mondiales, a déclaré Ronnie Screwvala, président et co-fondateur, upGrad. La plate-forme edtech vise à servir le milliard d’employés de la tranche d’âge de 18 à 60 ans, a-t-il ajouté.

«Nous sommes satisfaits de l’intérêt des investisseurs depuis que nous avons ouvert une collecte de fonds et que nous avons eu notre première levée de fonds de Temasek, suivie de l’IFC et de l’IIFL au cours des 60 derniers jours. Nous annoncerons d’autres mises à jour sur les fusions et acquisitions et la création de valeur au fur et à mesure qu’elles se déroulent. Oui, la dernière valeur était de 1,2 milliard de dollars, mais comme je n’arrête pas de le dire, nous ne sommes pas un fan du nom de licorne – pour nous, ce n’est qu’un moyen d’atteindre un objectif beaucoup plus vaste », a ajouté Screwvala.

Cependant, upGrad continue d’être dirigé par des promoteurs, car le groupe fondateur détient toujours plus de 70 % du capital de l’entreprise. La plate-forme, co-fondée par Ronnie Screwvala avec Mayank Kumar et Phalgun Kompalli, est devenue la troisième licorne edtech en Inde. Il prétendait avoir un impact sur plus d’un million d’apprenants enregistrés au total dans plus de pays. D’autres acteurs majeurs du segment tels que Byju’s, Unacademy ont également levé de nouveaux capitaux cette année alors qu’il continue de croître rapidement.

upGrad s’est récemment aventuré dans le segment de l’amélioration des compétences et du recyclage à court terme avec l’acquisition de KnowledgeHut, peu de temps après avoir affecté 250 millions de dollars à des fusions et acquisitions pour stimuler une croissance non linéaire.

Lire aussi : Akshat Sahu rejoint ShareChat en tant que directeur, marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.