upGrad embauche Abdul Wajid Shaikh à la tête du marketing à la performance pour l’Inde

La plateforme Edtech upGrad a annoncé vendredi la nomination d’Abdul Wajid Shaikh à la tête du marketing à la performance pour l’Inde. Dans le cadre de son nouveau rôle chez upGrad, Shaikh dirigera le marketing de performance de bout en bout sur les plateformes numériques, a déclaré la société. De plus, il travaillera également à la rationalisation et à l’automatisation de l’ensemble des processus de marketing à la performance pour faciliter la rentabilité.

Shaikh fait partie de l’écosystème du marketing numérique depuis plus d’une décennie. Il apporte avec lui une expérience approfondie du marketing à la performance, de l’achat programmatique, de l’OTT, des opérations de technologie publicitaire mobile, de la publicité e-commerce, du marketing sur les réseaux sociaux et de la promotion d’applications. Au cours de ses efforts passés, Shaikh a été associé à des marques telles que WhiteHat Jr, Flipkart, Viu OTT, InMobi, Mobiclicks.co.za, entre autres. En tant que fervent partisan de l’amélioration des compétences et de la pertinence, Shaikh utilisera son expertise pour aider les autres à améliorer leurs compétences et à améliorer leurs compétences au cours du processus.

« En ligne avec notre vision, il apporte avec lui une expertise approfondie du domaine, compte tenu de son expérience de dix ans avec d’autres marques numériques. Je suis convaincu qu’Abdul rejoindre notre marché vertical dynamique de marketing de performance nous aidera à atteindre de nouveaux sommets tout en restant fidèle à notre vision et à nos convictions fondamentales », a déclaré Arjun Mohan, PDG d’upGrad en Inde.

« Faire partie d’upGrad va être une nouvelle phase passionnante pour moi. L’espace edtech est en plein essor avec un potentiel et des perspectives à explorer. Et upGrad est à l’aube de nouvelles possibilités et opportunités. Je résonne avec upGrad en tant que marque et sa philosophie d’apprentissage tout au long de la vie. Bien que je sois enthousiaste à l’idée d’apporter toute mon expérience et mon expertise pour renforcer la présence d’upGrad, je suis également enthousiaste à l’idée d’acquérir de nouvelles compétences tout au long de ce parcours », a ajouté Shaikh à propos de son nouveau rôle.

upGrad avait récemment annoncé la nomination de Shreyas Shevade à la tête du marketing créatif et de contenu pour l’Inde afin d’intégrer sa messagerie de marque dans les médias traditionnels et nouveaux. Avec la nomination d’un autre leader dans l’équipe, la majeure edtech recherche une équipe entièrement intégrée pour piloter les stratégies marketing de la marque.

