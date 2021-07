upGrad lance une nouvelle campagne pour généraliser les diplômes en ligne, la télévision représentant 60% des dépenses publicitaires de la campagne

Pour upGrad, la campagne donnera accès à une toute nouvelle audience

Dans le but de tirer profit de la prochaine saison d’admission, la plateforme Edtech upGrad a lancé une nouvelle campagne soulignant l’importance des diplômes en ligne. La campagne fait partie de l’incursion d’upGrad dans l’espace des licences en ligne. « Les diplômes en ligne ont pris de l’importance pendant Covid-19. La nouvelle campagne ne concerne pas seulement la promotion de nos cursus, mais implique également la création d’un nouveau mode d’éducation ou de vente d’idées », a déclaré Arjun Mohan, PDG d’upGrad, en Inde, à BrandWagon Online. La société affirme avoir doublé ses dépenses marketing au cours de l’exercice 22 par rapport à l’exercice 21, les plateformes numériques (telles que le marketing à la performance, les médias sociaux, les associations d’influenceurs et les activités de marque) représentant environ 60 % des dépenses publicitaires globales et la télévision, radio comptabilisant les dépenses restantes.

Conceptualisé par The Womb, le nouveau film publicitaire met en lumière les inquiétudes de la jeune Inde résidant en dehors des métros concernant un arriéré qui pourrait survenir en raison de Covid-19. La société affirme en termes de dépenses publicitaires en ce qui concerne la campagne, outre la télévision (qui représentera 60% des dépenses publicitaires), les plateformes numériques telles que les médias sociaux et le marketing à la performance représenteront 30% supplémentaires, et les 10 autres % sera réparti entre l’imprimé, la publicité extérieure et la radio. « Nous avons vu qu’il y avait deux groupes de parties prenantes que nous devions convaincre pour développer cette entreprise. L’un est le consommateur ou l’apprenant et l’autre est le parent puisque le groupe cible est constitué de jeunes qui ne sont pas financièrement indépendants. Nos dépenses sont orientées vers la télévision car c’est là que se trouve le public de co-visionnage », a ajouté Mohan. La campagne durera quatre semaines.

Pour upGrad, la campagne permettra d’accéder à un tout nouveau public, car la plate-forme offrait jusqu’à présent des cours pour les étudiants en master et les professionnels en activité. « Alors que l’infrastructure de l’éducation reste un défi en Inde, l’éducation en ligne apparaît comme la solution parfaite. Nous nous sommes associés à des universités pour offrir aux jeunes indiens des cursus reconnus par University Grants Commission (UGC) et World Education Services (WES) afin de leur offrir une expérience universitaire à 360 degrés en ligne. Nous essayons de créer une culture axée sur les stages sur notre plate-forme », a déclaré Mohan. Environ 70% des apprenants d’upGrad viennent de villes métropolitaines et de niveau 1 et les autres viennent de villes de niveau 2. Pour Mohan, il y aura un grand changement dans cette démographie avec le lancement de ces cursus de licence et le niveau 2 s’avérera changer la donne pour l’entreprise.

Dans le cadre de son expansion, l’entreprise s’efforce également d’offrir plusieurs cours de spécialisation pour répondre à de plus en plus de personnes. « Nous avons également mis davantage l’accent sur les « études à l’étranger » grâce à notre association avec des universités d’Allemagne, du Canada et d’Australie. Le plus gros problème avec les Indiens désireux d’étudier à l’étranger est le prix. Par conséquent, nous avons créé un produit hybride où les étudiants peuvent choisir d’étudier partiellement en Inde depuis l’université choisie et partiellement sur le campus avec eux. Nous voulons offrir des options rentables aux étudiants », a-t-il affirmé. upGrad comptait près de 500 000 apprenants jusqu’en mai 2020. La société affirme que ce nombre est passé à plus d’un million à ce jour.

