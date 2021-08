upGrad lève 185 millions de dollars de nouveaux financements

La société chercherait également à lever jusqu’à 400 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table financier pour une valorisation de 4 milliards de dollars. (Image représentative)

La start-up de technologies éducatives upGrad a levé 25 millions de dollars supplémentaires de nouveaux financements, clôturant ainsi un tour de table financier de 185 millions de dollars soutenu par Temasek, la Société financière internationale (IFC) et l’IIFL. Le cycle d’investissement donne à la société de technologie électronique une valorisation post-money de 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait la 21e start-up à entrer dans le club des licornes cette année.

La société de six ans fondée par Ronnie Screwvala, Mayank Kumar et Phalgun Kompalli a lancé la première série de financement externe en avril avec un investissement de 120 millions de dollars de Temasek. Il a récolté 40 millions de dollars supplémentaires d’IFC dans le cadre du même cycle. La société chercherait également à lever jusqu’à 400 millions de dollars lors d’un nouveau cycle financier à une valorisation de 4 milliards de dollars.

upGrad a déclaré que le groupe fondateur détient toujours plus de 70% de la société. Bien que la société n’ait pas commenté la manière dont elle envisage d’utiliser le capital, la majeure partie de celui-ci devrait être utilisée pour financer des opérations de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions). La société a déjà affecté un montant important de 250 millions de dollars à des transactions de fusion et d’acquisition et a récemment acquis la société mondiale de technologie électronique KnowledgeHut pour prendre pied dans le segment de l’amélioration des compétences et du recyclage à court terme. Dans une interview avec FE en mai, le co-fondateur Mayank Kumar avait mentionné que les fusions et acquisitions allaient être une stratégie de croissance clé pour l’entreprise.

“Nous sommes très concentrés sur notre chemin pour figurer parmi les 3 à 5 premières entreprises mondiales dans le domaine de l’edtech et servir 1 milliard de travailleurs dans la tranche d’âge de 18 à 60 ans”, a déclaré Ronnie Screwvala, président et co-fondateur d’upGrad, dans une déclaration lundi. “Nous annoncerons d’autres mises à jour sur les fusions et acquisitions et la création de valeur au fur et à mesure de leur déroulement”, a ajouté Screwvala.

upGrad, qui opère dans le segment de l’enseignement supérieur et propose des cours dans des branches d’études spécialisées, notamment le MBA, le BBA, la science des données et l’apprentissage automatique en partenariat avec un grand nombre d’universités mondiales et locales, affirme avoir accueilli plus d’un million d’apprenants inscrits dans plus plus de 50 pays. La startup a également fait une incursion dans l’espace de préparation aux tests avec l’acquisition de The Gate Academy (upGrad Jeet).

L’acteur Edtech Byju’s a récemment annoncé l’acquisition de Great Learning dans le cadre d’un important accord en espèces, en actions et en gains de 600 millions de dollars, alors qu’il cherche à s’introduire dans le domaine de l’amélioration des compétences professionnelles et de l’enseignement supérieur. Byju’s s’est lancé dans une vague d’acquisitions ayant déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars sur de telles transactions jusqu’à présent cette année.

Les analystes estiment que la taille du marché du secteur indien des technologies électroniques augmentera de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020. Le segment comptera plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025, selon un rapport d’EY-IVCA.

