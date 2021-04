UpGrad obtient un financement de 120 millions de dollars de Temasek

Fondée en 2015 par Ronnie Screwvala, Mayank Kumar et Phalgun Kompalli, la société prétend avoir un million d’apprenants inscrits dans plus de 50 pays à travers le monde.

UpGrad a annoncé lundi avoir levé 120 millions de dollars de financement auprès de Temasek, basé à Singapour. L’investissement, que la société prétend être son premier financement externe, valoriserait l’entreprise ed-tech entre 575 et 675 millions de dollars. upGrad n’a pas divulgué l’évaluation.

La société déploiera l’essentiel du capital frais pour financer son expansion mondiale et élargir sa portée en Inde. Une partie des fonds sera également utilisée pour poursuivre des opportunités de fusions et acquisitions pertinentes et élargir le portefeuille de diplômes universitaires et postuniversitaires en Inde.

UpGrad opère dans le segment de l’enseignement supérieur et propose des cours dans des branches d’études spécialisées, notamment le MBA, le BBA, la science des données, l’apprentissage automatique, le marketing et le droit en partenariat avec un grand nombre d’universités mondiales et locales.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle visait à atteindre un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars d’ici 2026.

Les investisseurs ont vigoureusement soutenu l’espace ed-tech alors que de plus en plus de consommateurs se sont inscrits à des services éducatifs en ligne au milieu de la pandémie, augmentant ainsi les abonnements.

Le secteur dirigé par Byju a accaparé la majeure partie du financement de démarrage l’année dernière. Byju’s à lui seul a levé plus d’un milliard de dollars de financement l’année dernière et a déjà clôturé un autre financement d’environ 915 millions de dollars jusqu’à présent cette année.

La taille du marché du secteur indien des technologies électroniques devrait augmenter de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020, selon un récent rapport d’EY-IVCA. Le segment verra plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025.

Le Credit Suisse a agi en tant que conseiller financier exclusif d’upGrad et Rajaram Legal a agi en tant que conseiller juridique.

