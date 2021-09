upGrad s’associe à Star Sports et Disney+ Hotstar pour VIVO IPL 2021

La campagne sera lancée dans plusieurs langues indiennes dont le tamoul, le télougou, le kannada aux côtés de l’hindi

La société EdTech upGrad collabore avec Star Sports et Disney+ Hotstar pour la phase 2 de la 14e édition de la VIVO Indian Premier League 2021. upGrad lancera une campagne tirant parti de l’IPL. La campagne sera mise en ligne le 19 septembre 2021 et se déroulera tout au long de la deuxième phase de l’IPL VIVO jusqu’au 15 octobre 2021, dans plusieurs langues indiennes, dont le tamoul, le télougou, le kannada aux côtés de l’hindi pour se connecter avec le public régional.

“Nous sommes ravis de nous associer à Star Sports et Disney + Hotstar pour représenter upGrad comme l’une des principales marques indiennes d’EdTech au VIVO IPL, 2021. “Avec la frénésie du cricket, nous visons à lancer notre campagne pendant le tournoi pour développer un une connexion plus profonde avec notre public pan-indien et raconte l’importance de l’apprentissage axé sur les résultats comme moyen d’atteindre la croissance et le succès de carrière », a déclaré Arjun Mohan, PDG-Inde, upGrad.

Pour Nitin Bawankule, responsable des ventes publicitaires, Star et Disney India, VIVO IPL a été une plate-forme à fort impact qui connaît une échelle sans précédent sur les écrans de télévision et numériques. “La portée, les notes et les impressions témoignent de la puissance et de l’impact de la propriété et ce sera la plus grande opportunité pour les spécialistes du marketing de tirer parti de cette prochaine saison des fêtes”, a-t-il ajouté.

