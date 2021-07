Upgrade Inc. offrira la carte BTC Rewards au grand public – Crypto new media

Les cartes de récompenses Bitcoin ne sont généralement disponibles que pour les commerçants et les clients de crypto. Les bourses et les entreprises comme Coinbase les proposent, mais vous devez être client de la plateforme de trading pour mettre la main sur le produit. Ainsi, il est souvent considéré comme un outil exclusif. Cependant, Upgrade Inc. met désormais une carte de crédit de récompenses crypto à la disposition du grand public, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de faire partie d’une organisation ou d’une entreprise spécifique pour profiter des récompenses bitcoin.

Mise à niveau pour offrir une carte de récompenses Bitcoin à toute personne intéressée

Connue sous le nom de Upgrade Bitcoin Rewards Card, les personnes qui utilisent le produit pour acheter des biens et des services obtiendront jusqu’à 1,5% en bitcoins sur tout ce qu’elles achètent. Renaud Laplanche – le co-fondateur et PDG d’Upgrade – a expliqué dans un communiqué :

Upgrade Card offre déjà plus de 3 milliards de dollars de crédit annualisé aux consommateurs. À partir d’aujourd’hui, tout le monde peut demander une carte Upgrade Bitcoin Rewards et profiter du même crédit abordable et responsable qu’avec n’importe quelle carte Upgrade, ainsi que des avantages potentiels et du plaisir de posséder des bitcoins.

En règle générale, la plupart des cartes de crédit offrent des récompenses en espèces aux clients fidèles, bien que ces récompenses se présentent souvent sous la forme d’espèces qui sont envoyées au destinataire sous forme de chèque à la fin de chaque année. Ils peuvent ensuite encaisser ce chèque et l’utiliser pour d’autres achats.

Il est rare qu’une carte distribue ces récompenses sous la forme de la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière. La mise à niveau cherche à rendre le bitcoin accessible à tous ceux qui pourraient être intéressés à tirer parti des avantages des actifs numériques, rendant ainsi l’espace de la crypto-monnaie beaucoup plus courant et légitime.

Terry Angelos – SVP et responsable mondial de la fintech chez Visa – a expliqué :

Les récompenses crypto présentent aux titulaires de carte une nouvelle classe d’actifs qui fait de plus en plus partie du portefeuille financier d’un consommateur. Que vous soyez un passionné de crypto ou que vous débutiez, des programmes comme la carte Upgrade Bitcoin Rewards offrent un moyen attrayant et à faible risque de participer à l’économie de la crypto.

Bien qu’il offre des récompenses basées sur la cryptographie, le produit fournit une grande partie du même support que celui fourni avec les cartes bancaires standard telles que la protection des achats, l’assurance bagages et la couverture de garantie prolongée. Toutes les options de garde et de crypto trading liées à la carte sont fournies par NYDIG. De plus, la carte est dotée de taux fixes bas et sans frais.

Des outils standard sont également inclus

La limite de crédit de la carte peut se situer entre 500 $ et 25 000 $. Au moment de la rédaction, la carte n’est pas disponible pour les clients de divers États, notamment Washington, Caroline du Nord, Virginie-Occidentale, Wisconsin, Nevada et New Hampshire.

Jusqu’à présent, Upgrade a fourni plus de 7 milliards de dollars d’options de crédit à ses clients, que ce soit par le biais de prêts ou de cartes de crédit. La société existe depuis 2017 et fournit même des outils bancaires standard tels que des comptes chèques.

Mots clés : bitcoin, récompenses bitcoin, carte de récompenses bitcoin, Upgrade Inc.