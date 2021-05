Uphold Crypto: Ce qu’il faut savoir sur Bitcoin Zero, Elon Musk et le Crypto Exchange

Les investisseurs se sont tournés vers le Soutenir échange de crypto depuis son lancement en 2015. Il permet aux utilisateurs d’agréger les achats de crypto-monnaies et de métaux précieux. Il accepte plus de deux douzaines de devises nationales différentes, ce qui rend sa portée à la fois mondiale et pratique pour tous. Uphold a même lancé une carte de débit crypto en collaboration avec MasterCard (NYSE:MA). Mais maintenant, Uphold regarde la révolution de la pièce verte avec ses options d’échange respectueuses de l’environnement et cherche à saisir l’occasion.

Uphold est un échange cryptographique qui cherche à offrir des produits que l’on ne voit tout simplement nulle part ailleurs. Il veut maximiser la commodité pour les investisseurs en offrant de nombreux produits différents. En plus de sa variété de jeux cryptographiques, les utilisateurs d’Uphold peuvent acheter des métaux précieux et des actions dans plus de 50 actions différentes.

La société reçoit beaucoup d’amour récemment en raison de sa Dogecoin (CCC:DOGE-USD) référencement. Alors que les investisseurs restent frustrés par les grands échanges comme Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) n’offrant pas DOGE, Uphold est une option que beaucoup ont adoptée. Et maintenant, il semble que de plus en plus d’investisseurs s’empilent grâce aux listes respectueuses de l’environnement d’Uphold.

Uphold Crypto Exchange crée des jeux respectueux de l’environnement

En décembre 2020, Uphold s’est associé à l’Universal Protocol Alliance sur Bitcoin zéro (CCC:BTC0-USD). La crypto est un jeton wrapper, indexé sur la valeur de Bitcoin et frappé comme une monnaie zéro carbone.

Chaque jeton Bitcoin Zero frappé le fait en combinant un BTC avec le retrait de 10 UPCO2 (CCC:UPCO2-USD) jetons. UPCO2, une crypto-monnaie de crédit carbone, est liée aux activités des entreprises qui cherchent à réduire leur empreinte carbone grâce à des pratiques respectueuses de l’environnement, pour lesquelles elles sont récompensées par des jetons.

La révolution des pièces vertes devenant un sujet brûlant de 2021, les investisseurs se tournent vers des jeux plus écoénergétiques. BTC0 est un choix évident, attachant le prix à la plus grande crypto tout en favorisant des activités de réduction de carbone dans le monde réel.

L’échange de crypto Uphold cherche à attirer Elon Musk vers sa pièce verte interne avec une campagne sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter d’Uphold incite les utilisateurs à promouvoir le BTC0 auprès d’Elon Musk. Si Musk autorise le jeton BTC0 à être une option de paiement pour Tesla (NASDAQ:TSLA), l’échange dit qu’il donnera cinq véhicules Tesla.

Avec Elon Musk s’éloignant de Bitcoin comme option de paiement pour ses voitures, il y a maintenant une guerre des médias sociaux. De nombreuses entreprises tentent d’attirer l’attention de Musk alors qu’elles montrent leur respect de l’environnement; ils espèrent devenir la prochaine option de paiement Tesla. Qui sait si ou quand Musk implémentera un autre paiement crypté. Mais, s’il le fait, BTC0 est un excellent argument pour lui-même.

