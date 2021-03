Uphold obtient l’approbation de la FINRA pour acquérir un courtier américain

Portefeuille de crypto-monnaie et plateforme de trading Uphold a reçu l’approbation réglementaire pour acheter JNK Securities, un courtier américain.

Dans une annonce d’Uphold aujourd’hui, la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA, a donné le feu vert à l’entreprise pour acquérir JNK Securities. Uphold a déclaré que l’acquisition visait à permettre à la plate-forme de lancer des actions fractionnées aux États-Unis plus tard cette année, en plus de fournir une interface permettant aux utilisateurs d’échanger entre la cryptographie, les actions, les crédits de carbone, les métaux précieux et d’autres actifs.

«Bitcoin to Tesla stock dans une expérience utilisateur transparente deviendra bientôt une réalité pour nos clients américains», a déclaré le PDG d’Uphold JP Thieriot. «Cette décision introduira une rapidité et une commodité sans précédent pour les investisseurs particuliers qui cherchent à négocier entre les classes d’actifs traditionnelles et émergentes.»

Selon Uphold, cela ferait de la plate-forme l’une des premières entreprises de cryptographie à posséder un courtier agréé pour offrir des actions sur une base omnibus aux investisseurs de détail aux États-Unis.Les investisseurs seraient en mesure d’acheter des fractions d’actions de la même manière. Les utilisateurs de crypto n’ont pas à acheter un Bitcoin entier (BTC), de l’Ether (ETH) ou un nombre quelconque de jetons. La société a annoncé son intention d’augmenter son offre d’actions de 50 actions américaines à 3500 actions et options en 2021.