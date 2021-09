UPI sera lié à PayNow de Singapour d’ici juillet 2022

La plateforme a enregistré plus de 4,9 millions d’enregistrements, au 3 janvier, selon l’Association des banques de Singapour.

La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré mardi qu’elle travaillait sur un projet avec l’Autorité monétaire de Singapour pour relier l’interface de paiement unifiée (UPI) au système de paiement rapide de la ville-État PayNow. Le lien devrait être opérationnel d’ici juillet 2022.

Le lien permettra aux utilisateurs de chaque système de paiement d’effectuer des transferts de fonds instantanés et à faible coût sur une base de réciprocité sans monter à bord de l’autre système, a déclaré la banque centrale indienne.

« Le lien UPI-PayNow est une étape importante dans le développement de l’infrastructure pour les paiements transfrontaliers entre l’Inde et Singapour, et s’aligne étroitement sur les priorités d’inclusion financière du G20 consistant à conduire des paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents », la RBI mentionné.

Le lien s’appuie sur les efforts antérieurs de NPCI International (NIPL) et du Network for Electronic Transfers (NETS) pour favoriser l’interopérabilité transfrontalière des paiements utilisant des cartes et des codes QR entre l’Inde et Singapour. Le lien ancrera davantage les flux commerciaux, de voyages et de transferts de fonds entre les deux pays, a déclaré la RBI.

L’initiative est également conforme à la vision de la RBI d’examiner les corridors et les frais pour les envois de fonds transfrontaliers entrants décrits dans le document de vision des systèmes de paiement 2019-21. Dans ce document, publié en mai 2019, la RBI avait observé que le coût des envois de fonds devient de plus en plus un élément clé influençant la taille des envois de fonds.

“Le coût élevé des envois de fonds effectués via des canaux formels peut conduire les clients vers des canaux informels, qui sont moins sûrs et sujets aux abus”, avait-il déclaré dans le document, ajoutant qu’il examinerait le rôle que les fournisseurs de services de paiement peuvent jouer pour assurer la friction. transferts gratuits à moindre coût.

UPI est le système de paiement mobile de l’Inde qui permet aux clients d’effectuer des paiements 24 heures sur 24 instantanément et directement à partir de leurs comptes bancaires à l’aide d’une adresse de paiement virtuelle (VPA) créée par le client. En août, UPI a enregistré plus de 3,5 milliards de transactions d’une valeur de Rs 6,39 lakh crore.

PayNow est le système de paiement rapide de Singapour qui permet un service de transfert de fonds peer-to-peer, disponible pour les clients de détail via les banques participantes et les institutions financières non bancaires à Singapour. Il permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fonds instantanés d’une banque ou d’un compte de portefeuille électronique à un autre à Singapour en utilisant simplement leur numéro de téléphone portable, Singapour NRIC/FIN ou VPA. La plateforme a enregistré plus de 4,9 millions d’enregistrements, au 3 janvier, selon l’Association des banques de Singapour.

