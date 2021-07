UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2021 sera bientôt disponible ; vérifier les détails ici

La liste de mérite ne sera pas publiée cette année en raison de la non-conduite des examens (Photo: IE)

Classe UPMSP 10e, 12e résultat 2021 : Les résultats du 10e résultat du conseil d’administration de l’Uttar Pradesh (UP) devraient être publiés cette semaine. Et les résultats du 12e résultat 2021 d’UP Board sont attendus d’ici la fin juillet. Les résultats de la classe 10 et de la classe 12 seront déclarés par l’Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (UPMSP) sur les sites Web officiels -results.upmsp.edu.in et upresults.nic.in. Les étudiants auraient besoin de leur numéro de matricule pour télécharger les résultats au fur et à mesure. L’UPMSP a activé un lien sur son site officiel qui aidera les étudiants à rechercher leurs numéros de matricule respectifs. Les étudiants peuvent se connecter au site Web du conseil – results.upmsp.edu.in pour vérifier leurs numéros de rôle.

Pas de liste de mérite cette année

La liste de mérite ne sera pas publiée cette année en raison de la non-conduite des examens. De la même manière, il n’y aura pas de topper cette année pour aucune classe. Le vice-ministre en chef (Uttar Pradesh) avait annoncé plus tôt qu’il n’y avait pas de liste de mérite pour le 10e examen du conseil d’administration de l’UP cette année. L’Uttar Pradesh, comme de nombreux États, avait annulé ses examens cette année en raison de la guerre en cours contre la pandémie de coronavirus.

Guide étape par étape pour vérifier vos résultats

Voici comment vous pouvez vérifier vos résultats le jour des résultats.

Allez sur upresults.nic.inVous trouverez un lien direct vers le résultat de la classe 10/12. Cliquez sur celaSuivant, entrez vos identifiants de connexionCliquez sur SoumettreLes résultats arriveront sur la page suivanteVérifiez votre résultat et vous pouvez également le télécharger pour référence future

Cette année, pas moins de 29 94 312 élèves de classe 10 et 26 09 501 élèves de classe 12 se sont inscrits aux examens du conseil d’administration de l’Uttar Pradesh ; ce qui en fait un nombre total de 56 étudiants lakh en attente de leur résultat d’examen. Ils seront désormais promus sur la base d’un système d’évaluation alternatif, car les examens du conseil d’administration ont été annulés en raison de la pandémie.

Mesures pour contrôler les mauvaises pratiques aux examens

L’UPMSP a pris des mesures strictes pour contrôler les mauvaises pratiques aux examens dans l’État depuis 2018. L’année dernière, le conseil a introduit des feuilles de réponses à code couleur pour les étudiants afin d’empêcher les étudiants de changer de réponse dans les feuilles de réponses.

