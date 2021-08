Uppsala Security lance un nouveau service de suivi pour les victimes de vol de crypto ⋆ Crypto new media

Uppsala Security, fournisseur d’outils et de services de sécurité pour la crypto AML/CTF, la gestion des risques de transaction, la conformité réglementaire, a annoncé aujourd’hui le lancement de son Digital Asset Tracking Service, une solution spécialement créée pour les victimes de ransomware et de crime crypto causé par le vol, le piratage , et la fraude.

Une équipe d’experts en sécurité d’Uppsala est désormais disponible pour aider les organisations et les personnes qui ont été victimes d’activités malveillantes et de cybercriminalité à analyser en profondeur l’incident et à compiler un rapport détaillé et concluant retraçant les actifs perdus sur la base des détails de l’incident reçus de la victime.

Pour atteindre ce qui précède, des experts en sécurité désignés utilisent des outils logiciels internes, notamment Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) pour suivre les transactions de crypto-monnaie et Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) pour analyser et mesurer les risques de transaction crypto; les deux outils susmentionnés exploitent la base de données décentralisée et participative de renseignements sur les menaces construite par Uppsala, contenant actuellement plus de soixante et un millions d’indicateurs de sécurité validés.

En ce qui concerne les incidents de cybercriminalité ayant entraîné la perte d’actifs de crypto-monnaie, les victimes peuvent désormais soumettre tous les détails disponibles de l’incident à l’aide de ce formulaire, après quoi le processus de suivi des transactions commencera en suivant les étapes ci-dessous :

Soumission de l’incident via le formulaire disponible sur le site Uppsala Security. Après avoir confirmé la validité de l’incident, un chercheur en sécurité sera affecté au cas. Une description du service sera fournie, incluant les prochaines étapes générales de l’enquête, et un contrat sera signé entre Uppsala Security et la victime. Enfin, un rapport médico-légal complet et détaillé comprenant tous les résultats de l’enquête approfondie sera fourni à la victime. En fonction de la juridiction du pays de résidence de la victime, le rapport pourrait être soumis à des agences juridiques pour d’autres mesures.

Grâce au service de suivi des actifs numériques, un client recevra un rapport complet de suivi des transactions ; cela ne garantit pas que les fonds de crypto-monnaie perdus seront récupérés par la victime. Cependant, malgré l’immuabilité des données qui caractérise l’espace décentralisé, Uppsala a réussi à résoudre des cas qui ont abouti à la récupération complète des actifs perdus ; chacun de ces cas comprenait le soutien des forces de l’ordre locales et la coopération des échanges cryptographiques impliqués.

« Uppsala Security a commencé comme un projet en raison du manque de solutions viables pouvant aider à la fois les organisations et les individus confrontés à l’événement malheureux de la perte de leurs actifs cryptographiques en raison d’activités malveillantes et de la cybercriminalité. En 2016, j’ai perdu 7 218 jetons ETH d’un portefeuille Mist/Ethereum en raison de vulnérabilités de sécurité non reconnues auparavant ; et il n’y avait personne qui pouvait m’aider. Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’être en mesure d’aider les victimes d’incidents similaires ; soutenu par une équipe extrêmement innovante et passionnée dédiée à la construction et à la promotion de l’adoption massive de la blockchain, des crypto-monnaies et de la décentralisation. Le service de suivi des actifs numériques est aujourd’hui la solution incontournable pour les victimes de tout type d’activité malveillante ayant entraîné la perte d’actifs numériques. Bien que la sécurité puisse passer inaperçue, elle maintient tout ensemble. »

– Patrick Kim, fondateur et PDG d’Uppsala Security

La source:

Service de suivi des actifs numériques d’Uppsala

Lien source