UPSC Civil Services 2021 : Stratégie complète et conseils de préparation pour les préliminaires

UPSC Civil Services 2021 : Les examens pour UPSC Civil Services approchent et pour de nombreux Indiens, les examens peuvent être éprouvants pour les nerfs car c’est l’un des examens les plus difficiles à passer. Les personnes intéressées se préparent pendant des mois, voire des années dans certains cas. Comme chaque année, cette année encore, des milliers d’aspirants se présenteront à l’examen. Il est à noter que les inscriptions sont terminées et que les préliminaires devraient commencer à partir du 10 octobre de cette année. Habituellement, l’examen a lieu un peu plus tôt, mais compte tenu de l’épidémie de Covid-19, les préliminaires auront lieu en octobre, ce qui donnera un temps de préparation supplémentaire aux aspirants UPSC IAS 2021.

Les préliminaires auront deux papiers. Pour le papier I, les sujets indicatifs donnés incluent la géographie, l’histoire, l’économie, la politique, etc. Pour Paper-II, les aspirants devront se préparer à des sujets tels que les compétences interpersonnelles, la communication, la prise de décision, l’aptitude, etc. Quiconque souhaite devenir officier de l’IAS devra réussir les préliminaires pour commencer.

Faites des efforts supplémentaires

Cet examen ne ressemble à aucun autre et, par conséquent, la préparation à la fonction publique UPSC nécessitera des efforts supplémentaires. Lors de la préparation, l’accent doit être mis sur l’examen uniquement, et les aspirants doivent parcourir un certain nombre de supports d’étude.

Concevoir un plan d’étude

Le programme couvre divers sujets. Ainsi, les aspirants doivent avoir un plan d’études bien conçu qui leur permettra de couvrir le programme de manière transparente. Chaque sujet indicatif doit être couvert conformément au calendrier de l’étude et des jalons de l’étude doivent être fixés. Les candidats sont tenus de s’en tenir sincèrement au plan et de s’assurer qu’aucune partie du programme n’est oubliée.

Certes, l’examen est détaillé de telle sorte qu’une simple lecture superficielle ne suffit pas pour réussir l’examen et obtenir les notes supplémentaires. Afin d’obtenir la première place dans les listes restreintes de recrutement de la fonction publique, les aspirants doivent avoir une compréhension approfondie de chaque concept attendu lors de l’examen. De plus, il existe un risque de marquage négatif.

Il y aura de nombreux exemples de documents, banques de questions et autres guides disponibles sur le marché pour les préparatifs. Il est également conseillé aux candidats de se référer aux questions posées par l’IAS ces dernières années. Cela leur permettra de comprendre comment le papier peut arriver et ils pourront également identifier un certain nombre d’informations importantes.

En dehors de cela, les aspirants devraient passer des tests simulés complets pour le prochain examen UPSC Civil Service Prelims. Afin d’améliorer les capacités globales de gestion des nombres et du temps, la résolution de tests simulés IAS peut s’avérer très utile. L’auto-apprentissage est crucial à un niveau étendu, ainsi que la mémorisation de faits et de chiffres importants, ainsi qu’une compréhension claire des concepts importants.

