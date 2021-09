UPSC CMS 2021: Comment vérifier le calendrier de l’examen UPSC CMS 2021 en ligne sur upsc.gov.in, examen UPSC CMS 2021, inscription à l’examen UPSC Combined Medical Services 2021

UPSC organise l’examen des services médicaux combinés pour les étudiants de MBBS. (Déposer)

La Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) a annoncé jeudi la date de l’examen combiné des services médicaux (CMS) 2021. Selon un avis publié par la commission sur son site officiel, l’examen UPSC des services médicaux combinés 2021 se déroulera le 21 novembre. .

Les candidats qui se sont inscrits à l’examen UPSC Combined Medical Services 2021 peuvent visiter le site Web UPSC pour plus de détails.

L’UPSC procédera à l’examen des services médicaux combinés en deux sessions. L’épreuve I, qui comprend la médecine générale et la pédiatrie, aura lieu entre 9h30 et 11h30 le 21 novembre. L’épreuve II, qui comprend la chirurgie, la médecine préventive et sociale, et la gynécologie et l’obstétrique, se tiendra entre 14h et 16h. La commission a publié 838 postes vacants pour les services médicaux combinés 2021.

UPSC organise l’examen des services médicaux combinés pour les étudiants de MBBS. Grâce à cet examen, il pourvoit aux postes vacants au sein du service de santé central et à des postes tels que médecin adjoint divisionnaire des chemins de fer indiens, médecin adjoint du service de santé des usines indiennes d’ordonnances, médecin généraliste du conseil municipal de New Delhi, médecin généraliste de grade II. à North Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation et South Delhi Municipal Corporation.

Ces nominations seront toutefois effectuées en fonction du nombre de postes disponibles et des candidats remplissant les conditions d’éligibilité et accomplissant toutes les vérifications et formalités préalables à la nomination.

En 2020, UPS a déclaré le résultat final de l’examen CMS sur la base de l’examen sur ordinateur (partie I) le 22 octobre 2020 et du test de personnalité (partie II) mené entre janvier et mars de cette année.

La commission devait publier la notification de l’examen le 5 mai. Cependant, elle a reporté l’annonce sans citer de raison. Il est probable que la deuxième vague de Covid-19 dans le pays pendant cette période ait joué un rôle dans le retard de l’examen.

