UPSC Mains 2021 : Comment vérifier le calendrier de l’examen UPSC 2021 en ligne sur upsc.gov.in, examen UPSC 2021, inscription à l’examen UPSC Mains 2021

L’examen UPSC Mains est considéré comme l’un des examens les plus difficiles du pays. (Image représentative)

Examen principal UPSC 2021 : L’examen principal de la fonction publique 2021 commencera du 7 janvier 2022 et se terminera du 16 janvier 2022, selon le calendrier publié par la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC). Les aspirants peuvent consulter le calendrier sur le site officiel de la commission.

L’examen principal de la fonction publique 2021 comprend neuf épreuves. Les examens se dérouleront en deux sessions : la session du matin de 9h à 12h et la session du matin de 14h à 17h.

La commission sélectionne les candidats à la fonction publique à travers les examens préliminaires et principaux, suivis d’un entretien personnel. Les candidats qui se sont qualifiés à l’examen préliminaire en octobre se présenteront à l’examen principal. Les candidats ayant réussi l’examen principal passeront ensuite à l’entretien.

Avant le début de l’entretien, l’UPSC demandera un formulaire de demande détaillé (DAF). Le formulaire contient l’ordre de préférence des candidats pour les services participant à l’examen de la fonction publique cette année.

La commission a publié le DAF I pour l’examen principal de la fonction publique 2021, les candidats ayant la possibilité de changer de centre d’examen. Les candidats peuvent changer de centre pour le centre d’examen principal en remplissant le DAF I. Cependant, le formulaire sera considéré comme définitif une fois soumis et les candidats ne pourront pas modifier leurs préférences par la suite.

Le 1er décembre est la date limite pour remplir le formulaire.

L’examen UPSC Mains est considéré comme l’un des examens les plus difficiles du pays. Cependant, contrairement aux préliminaires, il n’y a pas de note négative à l’examen principal. Les neuf articles – y compris l’essai, six études générales, la langue indienne et la langue anglaise – totalisent 1 750 points.

Les candidats ayant réussi l’examen principal et le tour d’entretien qui s’ensuit seront éligibles pour un poste gouvernemental dans un service et un cadre de leur choix.

