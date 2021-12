UPST Stock a plongé, mais restez à l’écart des actions pour l’instant

Parvenu (NASDAQ :UPST) a été l’un des plus performants de cette année. Les actions d’UPST ont augmenté de plus de 260% depuis le début de l’année (YTD), passant d’environ 40 $ au début de 2021 à 151 $ à la fin du 13 décembre.

Cependant, vous ne vous en rendriez probablement pas compte si vous venez de vous brancher sur l’histoire d’Upstart. Alors que UPST est en forte hausse sur l’année, les gains ont considérablement diminué par rapport à leur niveau d’octobre. À ce stade, l’action avait brièvement atteint 400 $ alors que la ferveur spéculative atteignait son apogée.

Le sommet est rapidement arrivé à la suite d’une interview embarrassante sur CNBC. Le canal d’affaires avait sur le négociant en actions Mark Minervini pour discuter des actions UPST et Minervini a parlé des solides techniques et de l’élan de l’entreprise. Cependant, lorsque l’animateur de CNBC a demandé à Minervini d’expliquer le modèle commercial d’Upstart, il s’est figé. Apparemment incapable de répondre, Minervini a blâmé les problèmes audio et l’interview s’est brusquement terminée.

Ce moment est devenu viral et le cours de l’action UPST a rapidement commencé à s’effondrer. Il semble que beaucoup de gens, comme Minervini, apprécient Upstart principalement en raison de ses bons prix plutôt que des activités réelles de l’entreprise. Cependant, avec l’élan du titre révolu depuis longtemps, est-il temps d’acheter pendant cette correction ?

Stock UPST : Croissance rapide mais ralentie

À première vue, le rapport sur les résultats du troisième trimestre d’Upstart n’avait pas l’air trop mal. L’entreprise a dépassé les estimations tant sur le chiffre d’affaires que sur le chiffre d’affaires. En particulier, le chiffre des bénéfices était nettement supérieur aux attentes. Sur cette base, vous auriez pu penser qu’Upstart se rallierait aux résultats, ou au moins tiendrait son terrain. Au lieu de cela, l’action UPST a immédiatement plongé de 20% lors de la publication du troisième trimestre.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? D’une part, les investisseurs avaient leurs attentes dans la stratosphère. Les analystes ont peut-être eu des chiffres plus prudents, mais les traders d’argent rapide s’attendaient à une croissance massive au troisième trimestre après l’explosion des bénéfices du deuxième trimestre. Au lieu de cela, le troisième trimestre n’a dépassé que modérément les attentes.

Plus précisément, le taux de croissance d’Upstart a montré les problèmes. Pour le trimestre, la croissance du chiffre d’affaires a ralenti à 18% en séquentiel contre 60% au T2. C’est une baisse massive. Et cela s’est produit alors même que certains analystes craignaient qu’Upstart n’abaisse les normes de qualité des prêts pour attirer plus d’entreprises. De plus, alors que la société a augmenté ses revenus de manière séquentielle, la marge de contribution a en fait légèrement diminué au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

Pour faire court, l’incroyable phase de croissance d’Upstart semble toucher à sa fin. Pendant ce temps, les actions se négocient à 100 fois les bénéfices de cette année et à 77 fois les bénéfices à terme, selon Seeking Alpha. C’est beaucoup trop élevé pour une entreprise dont la croissance des revenus et des bénéfices ralentit rapidement. En plus de cela, ajoutez le fait qu’il fait face à des préoccupations cycliques importantes si et quand l’économie se replie à nouveau.

L’action UPST a terminé son introduction en bourse (IPO) à 20 $ par action il y a tout juste un an. Il n’est pas surprenant que le titre ait du mal à soutenir un prix 10 fois plus élevé un an plus tard. Les commerçants de Momentum ont dépassé leurs skis sur celui-ci.

Les analystes s’inquiètent également de la valorisation

Je ne suis pas non plus la seule personne à s’inquiéter de l’évaluation d’Upstart. Par exemple, Morgan Stanley a lancé la semaine dernière la couverture des actions Upstart avec une note neutre.

James Faucette de Morgan Stanley a crédité l’entreprise pour sa croissance rapide. Cependant, Faucette a également averti qu’il avait bénéficié de conditions de crédit inhabituellement favorables parmi d’autres vents favorables. L’analyste surveille Upstart pour les changements progressifs de l’histoire de la croissance.

En attendant, il n’est pas vraiment encourageant que Faucette ait attribué à l’action UPST une note neutre sur les actions, l’action étant déjà revenue sous les 200 $. Ce n’est pas parce que ce nom a déjà atteint 400 $ qu’il s’agit nécessairement d’une bonne affaire en dessous de 200 $ par action.

Le verdict sur Upstart

La dernière fois que j’ai couvert Upstart, j’ai adopté une opinion sans équivoque négative, avertissant qu’elle était « surévaluée et prête à planter ». En effet, l’action a plongé de 300 $ à moins de 160 $ ​​depuis la publication de cet article. Ce n’était pas trop compliqué d’un appel – il n’y avait absolument aucun moyen de justifier une valorisation proche de ce niveau.

Cependant, le dossier d’investissement est maintenant un peu plus nuancé avec une baisse rapide de 50 % de l’action. À ce stade, les actions sont survendues – plutôt que surachetées – à court terme. Dans une certaine mesure, les actions UPST ont subi des pertes fiscales et des ventes basées sur la dynamique, car les personnes qui ont acheté à 300 $ et plus vendent leurs actions pour déplacer leur capital ailleurs.

Alors, serait-il surprenant que l’action UPST rebondisse une fois que le calendrier basculera en 2022 ? Pas du tout. À plus long terme, cependant, Upstart reste sérieusement surévalué par rapport à ses perspectives commerciales à moyen terme. La société devra se développer dans davantage de marchés verticaux de prêt – sans laisser la qualité du crédit baisser – si elle veut soutenir un prix à trois chiffres à l’avenir.

