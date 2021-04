UPST Stock: Upstart Holdings a ce qu’il faut pour être une des meilleures entreprises d’IA

Je commence à croire que le véritable «Saint Graal» en matière d’intelligence artificielle (IA) est l’IA qui a été conçue pour effectuer des tâches spécifiques dans un seul secteur lucratif. Une entreprise qui semble avoir satisfait à ces critères est Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), qui développe un logiciel d’IA qui évalue la solvabilité des demandeurs de prêt. En conséquence, je crois que l’action UPST est un achat pour les investisseurs de croissance.

Des offres d’IA plus généralisées sont, je pense, relativement faciles à développer pour de nombreuses entreprises. En outre, les retours sur investissement de ces produits ne sont probablement pas aussi élevés que ceux qui sont des offres plus spécialisées. C’est pourquoi les entreprises proposant des produits d’IA spécialisés, tels que Communications Nuance (NASDAQ:NUAN), Nvidia (NASDAQ:NVDA) et Schrödinger (NASDAQ:SDGR) – ont généralement eu un tel succès.

Alors, voici pourquoi vous devriez envisager d’acheter des actions UPST.

Les chiffres de bon augure pour UPST Stock

Les résultats du quatrième trimestre d’Upstart et ses prévisions pour le premier trimestre indiquent clairement que sa plateforme est très attrayante pour les banques. Pour commencer, les ventes de la société au quatrième trimestre ont bondi de 38,6% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 86,7 millions de dollars. Pendant ce temps, son bénéfice de contribution a grimpé de 77% en glissement annuel. En outre, le bénéfice par action (BPA) d’Upstart, à l’exclusion de certains éléments, s’est élevé à 7 cents.

Désormais, pour le premier trimestre, la société prévoit de déclarer un chiffre d’affaires compris entre 112 millions de dollars et 118 millions de dollars et un bénéfice net de 13,4 millions de dollars à 14,2 millions de dollars, selon Seeking Alpha.

Les résultats et les conseils d’Upstart montrent que sa part de marché parmi les banques augmente rapidement. Fondamentalement, ses produits sont de plus en plus connus et appréciés dans le secteur bancaire – une excellente chose pour UPST stock

Bank of America est haussière sur les actions UPST

Dans le sillage des résultats du quatrième trimestre d’Upstart, Nat Schindler – un analyste de Bank of America – a fait passer son opinion sur les actions de «neutre» à «acheter». Schindler a également augmenté son objectif de prix sur les actions UPST jusqu’à 135 $, une augmentation significative par rapport à l’objectif précédent de 57 $. Selon CNBC, Schindler a déclaré ce qui suit:

«Nous sommes encouragés par la capacité d’Upstart à générer une croissance de 39% sur des comps difficiles en tant que validation continue de la proposition de valeur d’Upstart aux partenaires bancaires et aux consommateurs. […] les commentaires sur l’appel suggèrent un solide pipeline de partenaires bancaires à l’avenir. »

Enfin, la société est optimiste quant à la récente acquisition par la société de Prodigy, un développeur de logiciels pour les détaillants automobiles. À plus long terme, ils estiment que cette acquisition accélérera le passage d’Upstart sur l’énorme marché des prêts automobiles.

Autres points haussiers

Les mots du PDG et des investisseurs réputés sont un autre argument en faveur des actions UPST. Tout d’abord, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre d’Upstart, le PDG Dave Girouard a noté ce qui suit:

«Dans une étude de 2018, Upstart a démontré à plusieurs grandes banques américaines que notre plateforme de prêt basée sur l’IA pouvait presque tripler leurs taux d’approbation tout en maintenant les pertes constantes par rapport à leurs modèles de risque actuels. Et c’était en 2018 […] Les modèles d’IA d’Upstart se sont constamment et considérablement améliorés depuis. »

Il ne devrait donc y avoir aucun doute dans l’esprit des investisseurs sur le fait que la plateforme d’Upstart est extrêmement précieuse pour les banques. Surtout, Girouard a également indiqué lors de l’appel que les modèles d’IA de l’entreprise sont assez «uniques et différenciés».

Mais ce n’est pas tout. Dans une note adressée à ses clients, l’investisseur bien connu Daniel Loeb a rapporté que de son premier prêt personnel en 2014 à septembre 2020, «la perte due à la fraude d’Upstart était négligeable».

Loeb, dont le hedge fund a investi pour la première fois dans l’entreprise en 2015, s’attend à ce qu’Upstart bénéficie d’un cycle vertueux. Au cours de ce cycle, la base de clients de l’entreprise augmentera, ce qui améliorera sa plate-forme à mesure qu’elle alimentera davantage de données. À son tour, la plate-forme améliorée d’Upstart attirera plus de clients et recommencera le cycle.

Évaluation et résultat net sur les actions UPST

À l’heure actuelle, les actions d’UPST se négocient à environ 11,3 fois le chiffre d’affaires moyen des analystes en 2022, estimé à 680,65 millions de dollars. C’est un rapport prix-ventes (P / S) relativement faible, compte tenu de la rentabilité de l’entreprise et de l’énorme opportunité dans le secteur lucratif des services financiers.

En outre, il est important de noter que la capitalisation boursière d’Upstart selon Yahoo! Le financement n’est que de 7,69 milliards de dollars. À plus long terme, je pense que cette métrique pourrait facilement atteindre 50 milliards de dollars.

