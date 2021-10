‘Uptober’ se dévoile avec des ETF Bitcoin révolutionnaires alors que BTC atteint de nouveaux sommets – que reste-t-il en réserve pour octobre? ZyCrypto

Publicité





La SEC a donné son feu vert au premier ETF Bitcoin à ouvrir ses portes aux investisseurs potentiels après huit longues années. Plusieurs analystes ont estimé qu’octobre serait le mois qui pourrait voir l’approbation de la commission.

Bitcoin ETF n’est pas un spectre, c’est réel

Les investisseurs en crypto-monnaie ont ressenti une pure extase lorsque l’on a appris que la Securities and Exchange Commission avait approuvé le premier ETF Bitcoin. Les cinq commissaires de la SEC se sont réunis vendredi et ont donné une affirmation positive à leur approbation et la demande de Proshares a été la première à être lancée.

La société a déposé un prospectus modifié post-entrée en vigueur le 15 octobre dont le libellé indiquait que le fonds serait lancé le 18 octobre mais pourrait ne pas commencer à être négocié immédiatement. Il convient de noter que le dépôt modifié de ProShares a éliminé le fait qu’il pouvait investir dans les FNB de bitcoins canadiens pour servir de tampon.

« Il semble que la SEC n’ait vraiment pas aimé ce langage pour une raison quelconque. Mais ils suivent les directives standard et autorisent le premier fichier à se lancer en premier. Nous suivrons donc de près l’importance de l’avantage du premier arrivé », a déclaré James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Après les débuts de ProShares ETF, une foule d’autres applications sont sur le point d’être approuvées, notamment celles d’Invesco et de Valkyrie. Le fonds s’appelle ProShares Bitcoin Strategy ETF et est conçu pour suivre les contrats à terme sur le bitcoin par rapport au bitcoin lui-même.

L’appel d’octobre était parfait

Il y a quelques mois, il semblait peu probable que la communauté puisse obtenir un ETF Bitcoin compte tenu de la multitude de rejets émis par la SEC dans le passé. Un changement s’est produit après que Gary Gensler a pris la tête des affaires de la Commission, suscitant des rumeurs d’une disposition amicale envers les crypto-monnaies.

Les commentaires de Gensler sur la possibilité d’un ETF à terme bitcoin ont insufflé une vigueur renouvelée aux nouvelles applications. Il a cité la nécessité d’une protection accrue des investisseurs comme facteur de motivation pour s’orienter vers un FNB à terme. Alors qu’un certain groupe démographique peut voir l’approbation comme un tremplin, il y en a plusieurs autres qui ne croient pas en l’efficacité d’un FNB à terme.

Matthew Sigel de VanECK a déclaré que son entreprise considérait les bitcoin-futures comme des produits de qualité inférieure. « Ce que la SEC semble faire, c’est pousser les investisseurs individuels vers des produits à plus haut risque et de moindre qualité pour obtenir leur exposition au Bitcoin au lieu de s’en tenir à l’enveloppe ETF éprouvée », a-t-il affirmé.

Plusieurs analystes avaient précédemment désigné octobre comme le mois pour accueillir l’ETF bitcoin, notamment James Seyffart, Eric Balchunas et Mike McGlone de Bloomberg. Déjà, Bitcoin se négocie à plus de 65 000 $ et a gagné un impressionnant 25% au cours de la semaine dernière, tout en surfant sur les vagues du buzz de l’ETF.