Urawa Reds contre Wasp Fukuoka

26/06/2021 à 12:00 CEST

le Rouges Urawa joue ce dimanche à 12h00 son vingtième match de la J1 Ligue japonaise contre le Guêpe dans le Stade de Saitama 2002.

le Rouges Urawa arrive avec le moral renforcé pour le match de la vingtième journée après avoir remporté le Kashiwa reysol dans le Stade Kashiwa Hitachi par 0-2, avec autant de Ugajin Oui Shibato. De plus, les locaux ont remporté neuf des 19 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 24 buts pour et 22 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Guêpe de Fukuoka ne pouvait pas faire face à la Kawasaki Frontale lors de son dernier match (3-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Guêpe de Fukuoka il avait remporté huit des 19 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison et a inscrit 22 buts contre 23 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Rouges Urawa Ils ont un bilan de six victoires, deux défaites et trois nuls en 11 matchs joués à domicile, ce qui semble montrer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. A la maison, le Guêpe de Fukuoka Il affiche un bilan de trois victoires, deux défaites et cinq nuls en 10 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Rouges UrawaEn fait, les chiffres montrent deux victoires et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Guêpe. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un score de 2-0 pour les Guêpe.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux sont en avance avec un avantage de deux points par rapport au Rouges Urawa. L’équipe de Ricardo Rodriguez il se classe sixième avec 31 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 29 points et occupent la septième position de la compétition.