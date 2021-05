Urawa Reds et Nagoya Grampus concluent leur match au Saitama Stadium 2002 sans but (0-0)

30/05/2021 à 13:01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de Saitama 2002 et qui a affronté le Rouges Urawa et à Nagoya Grampus il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. le Rouges Urawa Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Sanfrecce Hiroshima. De la part de l’équipe visiteuse, le Nagoya Grampus il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Kawasaki Frontale. Après le résultat obtenu, l’équipe de Saitama est septième à l’issue du match, tandis que le Nagoya Grampus est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie à la fois le Rouges Urawa et le Nagoya Grampus ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Rouges Urawa, Ricardo Rodriguez, a donné accès au champ à Ito, Yuruki, Cabot, Tanaka Oui Koroki remplacer Takeda, Yamanaka, Koizumi, Sekine Oui Junker, tandis que de la part du Nagoya Grampus, Massimo Ficcadenti remplacé Nagasawa Oui Saito pour Soma Oui Yamasaki.

Avec cette cravate, le Rouges Urawa il a été placé à la septième position du tableau avec 28 points. Pour sa part, Nagoya Grampus avec ce point il est resté en deuxième position avec 29 points, occupant une place d’accès à l’AFC Champions League à l’issue du duel.

Le prochain match de la J1 Japanese League pour lui Rouges Urawa est contre lui bellmar Shonan, Pendant ce temps, il Nagoya Grampus fera face au Yokohama.

Fiche techniqueRouges Urawa :Suzuki, Makino, Iwanami, Yamanaka (Yuruki, min.63), Nishi, Shibato, Takeda (Ito, min.46), Koizumi (Muto, min.79), Sekine (Tanaka, min.79), Akimoto et Junker ( Koroki, au minimum 87)Nagoya Grampus :Langerak, Kimoto, Nakatani, Yoshida, Naruse, Yonemoto, Inagaki, Kakitani, Mateus, Soma (Nagasawa, min 73) et Yamasaki (Saito, min 74)Stade:Stade de Saitama 2002Buts:0-0