Urban Armor Gear offre 60% de réduction sur certains étuis pour smartphones

Urban Armor Gear a lancé ses économies de vacances avec 60% de réduction sur certains étuis pour smartphones. L’accord se termine le dimanche 14 novembre.

Cas UAG

Voici quelques exemples:

COQUE IPHONE 12 PRO MAX 5G SÉRIE ANCHOR – Avec un clin d’œil au symbolisme de la force qu’une ancre donne, le combiné Anchor est équipé pour fournir à votre appareil la force requise d’un noyau résistant aux chocs pour survivre chute après chute, après chute. Protection sans transpirer.COQUE IPHONE 12 PRO MAX DOT SERIES – Protégez votre téléphone sans sacrifier le style avec l’étui DOT en silicone doux au toucher. Une conception texturée DOT amusante et élevée garde les choses légères et aérées, tandis que nos matériaux de qualité supérieure protègent contre les chutes.COQUE IPHONE 12 PRO 5G PATHFINDER SERIES – Conçu pour l’action et l’aventure, il arbore un design robuste et un look unique en son genre. Il a toute la protection sans aucun volume. Avec notre Pathfinder, votre téléphone est toujours entre de bonnes mains.ÉTUI EN SILICONE DOT POUR APPLE AIRPODS PRO – Protégez votre technologie sans sacrifier le style avec l’étui Airpods Pro en silicone doux au toucher. Une conception texturée DOT amusante et élevée garde les choses légères et aérées, tandis que nos matériaux de qualité supérieure protègent contre les chutes.