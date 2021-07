Urban Company dévoile une nouvelle campagne pour son service de nettoyage de salle de bain

La nouvelle campagne met en évidence la supériorité des services de nettoyage professionnels de l’entreprise

La place de marché des services à domicile Urban Company a lancé une nouvelle campagne pour son service de nettoyage de salle de bain. La nouvelle campagne, en association avec Taproot Dentsu, l’agence créative de la maison Dentsu India, met en évidence la supériorité des services de nettoyage professionnels de l’entreprise.

La campagne met en évidence et sensibilise les consommateurs à la supériorité du nettoyage professionnel d’Urban Company par rapport à leur méthode habituelle de nettoyage via des femmes de chambre. Il comprend deux films, qui montrent les allers-retours entre le propriétaire et la femme de ménage sur un nettoyage insuffisant, en l’occurrence, pour la salle de bain. Les films démontrent les aspects critiques de l’élimination des taches et de l’ajout de brillance aux appareils et à l’apparence et à la sensation globales de la salle de bain. Le deuxième film sera mis en ligne le 10 juillet 2021.

« C’était une idée amusante d’utiliser la femme de chambre comme avocate du service de nettoyage professionnel d’Urban Company. Au lieu de défendre ses capacités de nettoyage, la femme de chambre souligne la supériorité marquée d’Urban Company. Alors que le service de nettoyage de salle de bain d’UC ne remplacera jamais entièrement la femme de ménage qui nettoie la salle de bain maintenant, avec cette campagne, nous nous attendons à une utilisation plus fréquente et à donner à leur salle de bain l’éclat qu’elle mérite », a déclaré Ayesha Ghosh, PDG de Taproot Dentsu lors de la campagne.

Les consommateurs veulent une salle de bain d’une propreté éclatante et brillante, mais actuellement, ils font des compromis avec un nettoyage régulier minimum de base qui ne donne pas le niveau de nettoyage et de brillance attendu à leur maison, a déclaré Smit Shukla, directeur marketing d’Urban Company. Le nettoyage professionnel d’Urban Company vise donc à offrir un nettoyage supérieur de la maison et de la salle de bain grâce à une élimination des taches 10 fois supérieure et une brillance longue durée de 2 mois par rapport au nettoyage régulier de la salle de bain. Notre flotte formée de partenaires de nettoyage avec leur équipement expert garantit que les consommateurs obtiennent toujours des salles de bains parfaitement propres et brillantes », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Comment les marques peuvent créer des expériences client significatives avec l’hyper personnalisation

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.