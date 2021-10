« Urban Hymns »: The Verve joue devant une chorale de dix millions de personnes

La verve avaient été une force très admirée dans la musique rock moderne du Royaume-Uni pendant plus de cinq ans en 1997, mais rien n’aurait pu les préparer, ni leur maison de disques, Hut, à ce qui se passerait avec la sortie de leur troisième album.

Le groupe britannique de cinq musiciens a connu un grand succès et un succès modéré avec ses deux premiers LP, les années 1993. Une tempête au paradis et le 1995 suivi A Northern Soul, ce dernier cédant également trois singles du Top 40. Mais leur prochaine série de nouvelles chansons allait non seulement remodeler leur carrière, mais devenir l’un des albums britanniques déterminants des années 1990.

Dans le classement du 11 octobre 1997, Urban Hymns est entré au n ° 1, alors qu’il démarrait une mission qui l’a vu devenir l’un des 20 albums d’artistes les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps. La clé de l’ascension rapide de The Verve au sommet du rock britannique est venue avec les deux singles phares qui prévoyaient la sortie de l’album.

« Bittersweet Symphony », sûrement l’un des hymnes les plus connus à ne pas avoir fait le numéro 1, était entré et avait culminé dans le classement britannique à la deuxième place fin juin, mais il est devenu un hymne déterminant sur un album qui a continué. les livrer. Il a été suivi par le puissant « The Drugs Don’t Work » de Richard Ashcroft, qui leur a donné cette première place qu’ils avaient manquée de peu quelques semaines plus tôt lorsqu’il a fait ses débuts au n ° 1 en septembre.

Avec l’attente de l’album parent très haut, Urban Hymns a commencé une résidence extraordinaire dans les charts, d’abord au Royaume-Uni, puis dans le monde entier. Son règne britannique initial a duré cinq semaines, suivi de sept autres dans le Top 3, jusqu’à la fin de 1997. Décembre a apporté un autre hit du Top 10 de l’album avec « Lucky Man », et au cours de la nouvelle année, Urban Hymns a accéléré. un nouveau. Il a passé les six premières semaines de 1998 au sommet, amassant 42 semaines consécutives incroyables dans le Top 10.

L’album a connu des ventes vraiment spectaculaires dans le monde entier. Il était quadruple platine au Royaume-Uni avant même la fin de 1997, et en 2013, l’organisme commercial BPI l’a confirmé dix fois platine. Ses ventes mondiales dépassent maintenant les dix millions et, en 2014, l’Official Charts Company a nommé Urban Hymns 17e album d’artiste le plus vendu dans l’histoire des charts britanniques.

