Urban Meyer avait l’air misérable lors de la défaite des Jaguars contre les Saints

Écoutez, ce n’est que la pré-saison et nous n’en sommes qu’à deux matchs de la pré-saison, mais jusqu’à présent, il semble qu’Urban Meyer va se battre puissamment dans son saut vers la NFL.

Je veux dire, avez-vous regardé le match des Jaguars-Saints d’hier soir sur ESPN ? L’entraîneur universitaire très performant a semblé misérable toute la nuit alors que son équipe s’est frayé un chemin vers une horrible défaite de 23-21 contre les Saints au cours de laquelle 18 des points des Jags ont été marqués au quatrième quart alors que les troisième et quatrième cordes se battaient pour travaux.

Meyer a déjà parlé de la différence entre la NFL et le football universitaire. La taille de la liste, la réduction à 53 joueurs et le fait de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec vos joueurs pendant l’intersaison ont tous été des défis pour lui.

De plus, pour une raison quelconque, il a pensé que ce serait une bonne idée de faire appel à Tim Tebow en tant qu’ailier rapproché, ce qui était un mouvement brutal qui a heureusement pris fin la semaine dernière.

Trevor Lawrence, qui n’a pas encore été nommé partant, et l’attaque de la première corde n’étaient pas encore excellentes hier soir à la Nouvelle-Orléans et avaient de nombreuses personnes sur Twitter, y compris Dan Orlovsky d’ESPN, appelant l’équipe à obtenir une nouvelle offensive coordinateur déjà, ce qui n’est pas bon. Et la ligne offensive était en désordre, ce qui n’est pas bon non plus. L’infraction est juste un gâchis total en ce moment et Meyer devra mettre beaucoup de travail pour y remédier.

Meyer et Lawrence ont tous deux parlé après le match de l’attaque de la première corde et des difficultés que le groupe continue d’avoir pendant la pré-saison. Pour rendre les choses encore pires, le porteur de ballon recrue Travis Etienne a subi une entorse au milieu du pied au début du match et est absent indéfiniment, ce qui fait très mal.

Le comportement de Meyer sur la touche en disait long et avait beaucoup de fans sur Twitter qui plaisantaient sur le fait qu’il ne durerait pas longtemps à Jacksonville et qu’il devrait se retrouver dans un grand programme universitaire dans quelques années.

Peut-être que cela arrivera, mais en ce moment, il est dans la NFL, à la tête d’une équipe qui n’a remporté qu’une seule victoire l’année dernière. Reconstruire une équipe comme celle-là n’est pas facile, même si vous avez pris un très bon QB avec le choix n°1 au repêchage. Meyer était souvent frustré pendant les matchs universitaires lorsqu’il entraînait de très bonnes équipes. Il va être intéressant de voir comment il se comporte cette année alors qu’il est sur la touche pour entraîner une équipe de la NFL pas si bonne.

Meyer a un énorme défi à relever et il semble que plus nous le voyons à la télévision, plus il est facile de voir qu’il comprend de première main à quel point cela va être difficile.

Ce n’est plus du football universitaire, c’est la NFL, qui est un tout autre monde.

Et c’est quelque chose que Meyer sait maintenant assez bien.

