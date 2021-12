Urban Meyer brise le silence après le licenciement des Jaguars : « C’est déchirant »

Urban Meyer s’est exprimé pour la première fois depuis que les Jaguars de Jacksonville l’ont viré de 13 matchs dans la saison 2021 vendredi.

Meyer a présenté des excuses à la ville de Jacksonville dans une interview avec NFL.com.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 05 DÉCEMBRE: L’entraîneur-chef Urban Meyer des Jacksonville Jaguars et Trevor Lawrence #16 pendant l’échauffement avant le match contre les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium le 05 décembre 2021 à Inglewood, Californie. (Harry How/.)

« Je m’excuse simplement auprès de Jacksonville. J’aime Jacksonville. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté le poste. Je pense toujours que Shad [Khan’s] un grand propriétaire. C’est navrant », a déclaré Meyer.

« Je venais de rêver qu’il devienne un lieu de destination avec une nouvelle installation qu’il a accepté de construire et un jour d’entrer dans ce stade où il n’y a que des places debout. Parce que je sais à quel point les gens de Jacksonville le veulent. Alors, je ‘ J’ai juste le cœur brisé que nous n’ayons pas pu le faire. Je crois toujours que ça va être fait. C’est un trop bel endroit. «

Meyer s’est dit « dévasté » par son licenciement et a nié les allégations qui ont été révélées quelques jours avant son licenciement. Il a déclaré que l’argument rapporté entre lui et Marvin Jones n’était pas décrit avec précision, a nié avoir appelé ses assistants perdants et a nié que l’incident de coups de pied présumé avec Josh Lambo se soit jamais produit.

NASHVILLE, TENNESSE – 12 DÉCEMBRE : l’entraîneur-chef Urban Meyer des Jacksonville Jaguars réagit après le match contre les Tennessee Titans au Nissan Stadium le 12 décembre 2021 à Nashville, Tennessee. (Andy Lyons/.)

JAGUARS FIRE URBAN MEYER : CHRONOLOGIE DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE LA SAISON TUMULTUELLE DES ENTRAÎNEURS DE LA NFL

Jacksonville avait 2-11 ans avant que Meyer ne soit licencié. Il a dit qu’il pensait que l’équipe allait atteindre son rythme avec quatre matchs à jouer.

« Je reviens au dernier match que nous avons joué, et mec, notre défense a continué », a déclaré Meyer à NFL.com. « Et y aller. Et notre vestiaire était super et ils n’arrêtaient pas de pousser et de pousser et les gens ont continué et ne se sont pas plaints. Je me sentais vraiment calme dans mon cœur une fois que nous avons obtenu cela … mon Dieu, nous n’avions pas marqué plus d’un touché en cinq semaines ou quoi que ce soit. Une fois que nous aurons organisé cela, nous pourrons inverser cette chose. Je veux dire cette année. Mec. Et je ne crois pas qu’il faut blâmer les joueurs, je n’y crois pas. J’ai été vraiment déçu. «

L’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, siffle avant un match de football de la NFL contre les Texans de Houston le dimanche 12 septembre 2021 à Houston. (AP Photo/Sam Craft)

Meyer aurait eu quatre ans sur son contrat. ESPN a rapporté que l’équipe n’avait pas l’intention de payer le reste de l’argent dû sur l’accord et que Meyer a été licencié pour un motif valable.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Meyer n’a pas commenté ce rapport lorsque NFL.com lui a demandé.