Urban Meyer compare la première victoire de la NFL aux champions de football universitaire

L’entraîneur-chef des Jaguars, Urban Meyer, a remporté sa première victoire en carrière dans la NFL dimanche, une victoire 23-20 contre les Dolphins de l’autre côté de l’étang. Cela est arrivé à un moment où Meyer et les Jaguars en avaient le plus besoin, à la suite d’une séquence de 20 défaites consécutives et des bouffonneries hors du terrain de Meyer.

Cela faisait 399 jours que Jacksonville avait remporté un match, la deuxième plus longue séquence de défaites de l’histoire de la NFL (1976, les Buccaneers en ont perdu 26 d’affilée). Cela s’est terminé sur la jambe du botteur Matthew Wright, qui a marqué deux buts sur le terrain de plus de 50 verges, un pour envoyer le match en prolongation et un pour y mettre fin. Après le match, Meyer a qualifié les moments qui ont précédé la victoire des plus stressants qu’il ait jamais connus.

« Je pense que c’était le cas », a déclaré Meyer. « Peut-être même y compris certains de ces gros [national championships]. »

L’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, siffle avant un match de football de la NFL contre les Texans de Houston le dimanche 12 septembre 2021 à Houston. ((AP Photo/Sam Craft))

Meyer a remporté trois championnats nationaux au total en Floride et en Ohio State, mais a admis que celui-ci était tout aussi bon. Cela est dû au fait de voir quelques coups de pied traverser les montants pour la première fois cette saison.

Jacksonville (1-5) n’avait pas marqué de placement au cours des cinq premiers matchs, le botteur Josh Lambo luttant contre des problèmes de confiance. Autrefois l’un des meilleurs botteurs de la ligue, Lambo était inactif au cours des trois derniers matchs et Wright a été arraché à la rue pour régler les problèmes de coups de pied. Le produit UCF a été livré, puis certains, ce qui a permis la sortie de Lambo mardi.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du lundi 23 août 2021, l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, regarde son équipe s’échauffer avant une pré-saison NFL = match de football contre les New Orleans Saints à la Nouvelle-Orléans. (AP Photo/Brett Duke, dossier)

Meyer a enfin son premier avant-goût de la victoire dans la NFL, tout comme le quart recrue Trevor Lawrence, qui a joué son meilleur match de la NFL jusqu’à présent au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Meyer a maintenant besoin de moyens gagnants pour se déplacer sur le sol américain, en particulier à Lumen Field à Halloween, lorsque les Jaguars se rendront à Seattle après leur semaine de congé pour affronter les Seahawks (2-4).

Ce sera une excellente occasion pour Meyer d’obtenir sa deuxième victoire, avec Russell Wilson et Geno Smith remplaçant au poste de quart-arrière.