Urban Meyer envoie un message aux Jaguars de Jacksonville après avoir été licencié par l’équipe

Urban Meyer s’exprime après avoir été limogé de son poste d’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. L’homme de 57 ans a parlé à Ian Rapoport de NFL.com et a présenté des excuses à l’équipe pour ses actions qui l’ont amené à être licencié. Meyer a été embauché pour être l’entraîneur-chef des Jaguars pendant l’intersaison après avoir connu une brillante carrière de footballeur universitaire.

« Je m’excuse simplement auprès de Jacksonville », a déclaré Meyer au cours du week-end. « J’adore Jacksonville. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté le poste. Je pense toujours que Shad est un excellent propriétaire. C’est navrant. entrer dans ce stade où il n’y a que des places debout. Parce que je sais à quel point les gens de Jacksonville le veulent. Donc, j’ai juste le cœur brisé que nous n’ayons pas pu faire ça. Je crois toujours que ça va être fait. C’est trop bien d’un endroit. »

En plus de ne pas gagner de matchs au cours de sa première saison avec les Jaguars, Meyer a été la cible de plusieurs accusations sur la façon dont il a traité son équipe d’entraîneurs et ses joueurs. Il a également pris de la chaleur pour être avec une femme qui n’était pas sa femme quelques jours après une défaite plus tôt dans la saison. Meyer a nié toutes les accusations portées contre lui et a expliqué à quel point perdre le blesse.

« Je dis aux gens, perdre ronge votre âme », a déclaré Meyer. « Une fois que vous commencez à perdre, c’est difficile pour tout le monde. J’ai pensé qu’à un moment donné, lorsque nous avons gagné deux sur trois, il y avait un certain élan, une grande énergie, la défense jouait vraiment bien. Nous courions le ballon et puis quand cela a séché sur nous, puis nous avons commencé à retourner le ballon. Nous avons eu cette semaine de congé, puis James Robinson s’est blessé. »

Lorsque Meyer a été licencié, il lui restait quatre ans sur son contrat. Rapoport a déclaré que les Jaguars l’avaient congédié pour un motif valable. Meyer a terminé sa carrière d’entraîneur-chef dans la NFL avec une fiche de 2-11. Pendant qu’il travaillait à l’université, Meyer était l’entraîneur-chef de Bowling Green, de l’Utah, de la Floride et de l’Ohio State et a remporté trois championnats nationaux et 12 matchs de bowl. Lorsqu’on a demandé à Meyer quel serait son prochain mouvement, il a répondu : « À déterminer ».