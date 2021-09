Urban Meyer et les Jaguars ont touché le fond lors de la défaite de la semaine 1 contre les Texans

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Le temps d’Urban Meyer avec les Jaguars n’a pas été le plus grand des relais.

Il a eu des controverses auto-infligées à gérer. Il a fait venir Tim Tebow pour une raison quelconque et a donné à l’ancien QB une chance de faire de l’équipe un ailier rapproché. Et Meyer a été condamné à une amende pour avoir enfreint les règles d’entraînement de la NFL pendant la saison morte.

Encore une fois, tout ce qui s’est passé avant le début des vrais matchs, il y avait donc un certain espoir à Jacksonville que les choses s’amélioreraient une fois la saison commencée.

Mais ensuite, l’équipe s’est rendue à Houston dimanche pour affronter les terribles Texans et les choses ont empiré. Les choses ont empiré ! Les Jags étaient menés 27-7 à la mi-temps et ont perdu 16 points.

Aux Texans !

Houston est censé être de loin la pire équipe de la ligue cette année et les Jags étaient les favoris avant le match et ont fini par se faire exploser.

OUAIS.

C’est un début de cauchemar pour Meyer, qui essaie de passer de l’université aux pros et qui apprend que le saut n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser. La NFL est un million de fois différente du football universitaire et les choses pourraient continuer à devenir encore plus moche pour Meyer.

La bonne nouvelle pour les Jaguars est que la recrue QB Trevor Lawrence a lancé pour 332 verges et trois touchés, mais encore une fois, c’était contre les terribles Texans et est venu surtout lorsque le match était hors de portée. Il a également eu trois interceptions.

Vous devez penser que la propriété de Jags va donner à Meyer beaucoup de temps pour comprendre les choses. C’est un grand nom et la franchise a fait un gros investissement en lui.

Mais vous devez aussi penser que cela va devenir plus un cirque s’ils continuent à perdre des matchs, ce qu’ils feront probablement, pour commencer la saison.

Redresser une équipe de la NFL qui n’a remporté qu’un seul match l’année dernière serait difficile pour n’importe quel entraîneur. Mais Meyer n’est pas n’importe quel entraîneur et c’est pourquoi la pression pour que les choses s’améliorent plus rapidement est si élevée.

On pourrait penser que les choses ne peuvent que s’améliorer après la défaite de dimanche à Houston, car cela doit être considéré comme le plus bas.

Mais à chaque défaite, les fans vont juste se moquer davantage de Meyer et ils vont faire plus de blagues sur lui voulant retourner au football universitaire dès que possible et vous ne voulez jamais que votre franchise soit la risée de la NFL.

Une victoire dimanche prochain à domicile contre les Broncos serait un excellent moyen de calmer un peu les gens et de faire en sorte que l’équipe se sente bien.

Mais mec, une défaite contre Denver ne ferait qu’accélérer encore plus les choses, ce qui ne serait pas génial du tout pour Meyer et les Jags.

Coups rapides : NFL Week 1 Awards… La panthère sauvage et fantaisiste de Carolina épate les fans… L’erreur stupide de Joe Judge… Et plus encore.

– Je suis de retour avec mes récompenses hebdomadaires de la NFL où je regarde le bon, le mauvais et l’hilarant de dimanche et cette semaine, je le lance avec Aaron Rodgers qui est mis au banc dans une horrible défaite contre les Saints. Son regard triste après le match est rapidement devenu un mème.

– Les fans de la NFL étaient impressionnés par la panthère sauvage de la réalité mixte de la Caroline qui a sauté dans le stade. Sérieusement, cette chose était dingue.

– L’entraîneur des Giants, Joe Judge, a lancé le drapeau du défi sur un TD des Broncos et a oublié que vous n’êtes pas autorisé à le faire et que vous encourez une lourde punition pour cela. Pas génial!

– Patrick Mahomes a eu une si jolie course de TD de 5 verges contre les Browns dimanche.

– En parlant des Browns, la sécurité Ronnie Harrison a été éjectée après avoir poussé un entraîneur des Chiefs sur la touche.

– Novak Djokovic a eu une autre crise embarrassante lors de sa défaite lors de la finale masculine de l’US Open dimanche.