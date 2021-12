Urban Meyer pourrait être le pire entraîneur de l’histoire de la NFL

L’histoire de la NFL est jonchée de certains entraîneurs-chefs vraiment terribles. Des merveilles d’un an comme Chip Kelly, des assistants prometteurs comme Josh McDaniels qui ont été promus trop tôt, des gars comme Hue Jackson et Marty Mornhinweg, qui ont eu du mal à gagner des matchs. Aussi mémorables que soient ces gars, évoquant de mauvais souvenirs simplement en mentionnant leurs noms, nous pourrions être témoins de quelque chose de très, très spécial : le pire entraîneur-chef de l’histoire de la NFL.

Urban Meyer n’est pas le premier entraîneur universitaire à succès à échouer dans la NFL. L’enfer Nick Saban est allé 6-10 avec les Dolphins, et Lou Holtz a porté les Jets à un record de 3-10 en 1976. Ce qui sépare Meyer de ces gars, c’est l’arrogance et la rapidité avec laquelle il perd non seulement des matchs, mais éclaire toute la franchise Jaguars sur feu en le faisant.

Dès la seconde où il a été embauché, Meyer a commencé à montrer à quel point il était mal préparé pour la NFL. C’est un homme qui a décrié le système des agences libres car il a estimé qu’il était nécessaire de rencontrer les joueurs pour juger de leur « caractère » avant de signer qui que ce soit. Puis, dans sa sage sagesse, il a créé le drame dans le camp d’entraînement en engageant Tim Tebow pour jouer le tight end, sans autre raison apparente que de donner un travail à son ami.

Tout cela était pardonnable s’il obtenait des résultats sur le terrain, car dans la NFL, gagner guérit tout. Personne ne s’attendait à ce que Meyer transforme une équipe 1-15 en un mastodonte du jour au lendemain, mais quand vous parlez d’être un gagnant, avec une culture gagnante et d’établir une nouvelle ère à Jacksonville – eh bien, vous feriez mieux de livrer.

Quand cela ne s’est pas produit immédiatement, Urban a commencé à bouder au lieu de baisser la tête et de grincer des dents. En fait, le plus dur que Meyer ait fait cette saison a été sur une femme de la moitié de son âge dans un bar de l’Ohio pendant la semaine de congé des Jaguars. Cela a créé encore plus de drame pour les Jaguars qui étaient désespérés sur le terrain et malchanceux en dehors. Ensuite, les tentatives de Meyer pour l’atténuer ont été condamnées par les joueurs, qui se sont moqués de lui et n’ont eu aucun respect pour la façon dont il a géré les réunions entourant l’incident.

C’est à cette époque que les fans ont commencé à remettre en question à juste titre les capacités d’entraîneur de Meyer. Le problème n’était pas seulement que l’équipe était mauvaise, c’est qu’il n’y avait pas d’amélioration de semaine en semaine. Si quoi que ce soit, nous assistions à des régressions dans le jeu de Trevor Lawrence, opposant farouchement Mac Jones en Nouvelle-Angleterre qui progressait avec Bill Belichick. Voici Lawrence, une perspective à ne pas manquer avec tous les outils tangibles et intangibles qu’une équipe peut souhaiter, et il jouait au football ennuyeux, sans inspiration et rempli d’erreurs, en partie à cause du personnel terrible autour de lui, mais aussi d’un entraînement horrible.

Alors Meyer a fait ce qu’il fait le mieux, il a commencé à renvoyer la balle. Chaque fois qu’il y avait une question sur l’approche de l’équipe ou une décision dans le jeu, Meyer avait une réponse qui le détournait de son attention. Ce sont les joueurs qui n’ont pas exécuté, ou lui n’a eu aucun contrôle sur ses assistants – et tout cela a débordé lorsqu’un rapport a émergé selon lequel Urban a qualifié son personnel de «perdant» alors qu’il est naturellement un «gagnant». Juste le genre de gagnant qui va 2-11 et ressemble à un gamin qui laisse tomber son cornet de crème glacée après chaque défaite.

Oh, il a également rendu furieux le receveur large Marvin Jones en parlant des joueurs que le leader aux manières douces de l’offensive a quitté l’établissement et a dû être cajolé pour revenir. C’est un joueur qui évolue dans la ligue depuis 2012, respecté par ses coéquipiers. Il a joué pour Matt Patricia à Detroit, qui n’est pas exactement connu pour être un softy, mais moins d’une saison avec Meyer et il partait.

Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire. Qu’il n’y avait aucun moyen possible pour que tout ce scénario descende plus bas, nous avons eu l’exemple le plus frappant de l’incompétence totale de Meyer.

#Jaguars HC Urban Meyer a été interrogé sur le fait qu’Andre Cisco jouait plus (encore). Il a dit « Cisco joue un peu plus, je crois, je n’ai pas ses chiffres devant moi » Cisco a joué 0 snaps défensifs hier. – Demetrius Harvey (@Demetrius82) 13 décembre 2021

Andre Cisco n’est pas seulement « un gars », il a été le choix de troisième ronde des Jaguars cette année. Un joueur autour duquel l’équipe devrait chercher à construire. Non seulement il ne voit pas le terrain pour obtenir des représentants pendant que l’équipe est en difficulté, mais Meyer ne sait même pas s’il joue du tout.

Tout cela revient à un entraîneur qui a totalement vérifié. Urban Meyer s’en moque tout simplement. Peut-être qu’il ne s’en souciait jamais vraiment au départ. Dès la seconde où il est entré dans la NFL, il n’a jamais appris que le genre de bravade auto-glorifiante nécessaire pour inspirer les boosters et recruter des recrues est une énergie gaspillée dans la NFL. La seule chose qui compte, ce sont les résultats, et avec un terrain de jeu égal, Meyer a été laissé à désirer, encore et encore, et encore.

La NFL regorge de mauvais entraîneurs, mais ceux qui causent des dommages réels et durables sont une denrée rare et terrifiante. Selon tous les rapports, les Jaguars ne sont pas disposés à arrêter l’hémorragie et Meyer conservera son poste. La question devient maintenant : pour combien de temps ? En l’espace de quelques mois, il a transformé une équipe terrible avec de l’espoir pour l’avenir, en une équipe terrible sans aucun signe de vie. Que se passe-t-il s’il lui donne cette corde pour une autre année ? Ou périr la pensée, encore DEUX ans. Meyer fait déjà l’impossible : inspirer l’apathie chez les fans des Jaguars, certains des fans les plus fidèles de toute la ligue, même avec leur équipe nulle. Un entraîneur les a empêchés de s’en soucier, à un moment où ils devraient profiter de la saison recrue de Lawrence, même si le reste de l’équipe est mauvais.

Tout cela se résume à un fait inattaquable : Urban Meyer est un perdant. Aucune quantité de cris « Je suis un gagnant ! » Cela changera.