Urban Meyer pourrait passer une nuit difficile ce soir

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Le mandat d’Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville n’a pas été long, mais il y a déjà eu un certain nombre de gestes embarrassants de la part de l’entraîneur qui ont amené beaucoup de gens à se demander si le grand entraîneur universitaire deviendra jamais un entraîneur décent de la NFL.

Eh bien, ce soir, le gars avec l’étrange table basse va montrer au monde à quoi lui et son équipe ressemblent quatre semaines après le début de la saison lorsque les Jaguars se rendent à Cincinnati pour jouer contre les Bengals sur “TNF”.

Et tu sais quoi? Les choses pourraient devenir vraiment moche pour Meyer ce soir si Joe Burrow et les Bengals 2-1 infligent aux Jaguars 0-3 une autre défaite au début de la saison.

Jusqu’à présent, les Jags ont été en mesure de ne pas gagner sans que beaucoup de gens ne s’en rendent compte. Leurs jeux ont été enterrés le dimanche et s’il n’y avait pas eu ce tweet boiteux à propos de Meyer disant aux fans de Jags après la semaine 2 d’aller dormir en sachant que son personnel travaillerait très dur pour renverser la vapeur, alors personne en dehors de Jacksonville ne le saurait même ce que les Jags étaient en train de faire.

Cela change ce soir lorsque ce match débutera parce que c’est le seul match de la nuit et c’est à la télévision nationale et les fans de la NFL seront à l’écoute pour voir si Meyer et Co. sont sur le point de comprendre quoi que ce soit. Si les choses deviennent incontrôlables et que les Jags prennent du retard tôt, les médias sociaux vont avoir une journée sur le terrain avec Meyer et sa capacité à entraîner à ce niveau et s’il doit retourner au match universitaire où il y a un gros poste à pourvoir.

Meyer et les Jags n’auront nulle part où se cacher ce soir. Je pense que la plupart des matchs sont des matchs incontournables pour toute équipe 0-3 de la NFL et celui-ci n’est pas différent. Une mauvaise performance des Jags en fera à nouveau la risée de la ligue. Une victoire, en particulier sur la route contre une équipe qui a gagné contre les Vikings et les Steelers, aidera à leur donner un peu de respect de la part des fans et permettra à l’équipe de prendre enfin un peu d’élan.

Mais imaginez si les Jags se font exploser ce soir ? Mon Dieu, les choses vont devenir folles sur Twitter si cela se produit.

Sur le papier, cela ne semble pas être le meilleur match du jeudi soir que nous ayons jamais vu. Mais il y a beaucoup en jeu pour Urban and the Jags et cela vaut la peine d’être regardé.

Alors branchez-vous et voyez le cirque qu’est Urban Meyer et les Jags. Il y a de fortes chances que ce soit le bordel et qui n’aime pas bien rire, surtout en fin de semaine ?

Coups rapides: Lane Kiffin riposte à Michael Wilbon… Le lanceur de la MLB se jette dans la foule… Nouveau livre explosif des Patriots… Et plus encore.

– Lane Kiffin a eu deux excellentes réponses à Michael Wilbon après que la star d’ESPN a qualifié l’entraîneur d’Ole Miss de “clown” et d'”embarras” dans une diatribe très personnelle sur “PTI”.

– Le lanceur des Tigers Tyler Alexander a lancé de manière hilarante un lancer dans la foule après que l’arbitre ait appelé un temps mort tardif.

– Un nouveau livre des Patriots qui sortira le mois prochain dit que Robert Kraft a un jour appelé Bill Belichick “le plus grand (juron) (jure) de ma vie”. Il y aura un certain nombre d’histoires juteuses dans ce livre.

– Les fans de sport ont offert leur soutien à Katie Nolan après avoir annoncé mercredi qu’elle ne travaillait plus pour ESPN.

– Charles Curtis et Charles McDonald sont de retour avec leurs choix de la semaine 4 de la NFL contre l’écart.